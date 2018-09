Judo, Fabio Basile parteciperà Grande Fratello Vip? Le ultime indiscrezioni sul cast, il Campione Olimpico verso la casa

Fabio Basile potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip 3 in programma quest’autunno su Canale 5. Il settimanale Spy, in edicola da domani venerdì 7 settembre, ha svelato in anteprima il cast del celebre reality show condotto da Ilary Blasi con la presenza in studio di Alfonso Signorini. Il Campione Olimpico di Rio 2016 dovrebbe essere tra i partecipanti: ad agosto era stata smentita la sua presenza e si era parlato di un veto da parte del suo gruppo militare di appartenenza e della Federazione, un ostacolo che dunque sarebbe stato superato e che potrebbe permettere al 24enne di entrare nella casa più spiata d’Italia. Ricordiamo che i Mondiali di judo sono in programma dal 20 al 27 settembre a Baku (Azerbaijan) mentre il programma incomincerà il 24 settembre (ma siamo abituati a vedere concorrenti che entrano in corso d’opera).

Cast molto ricco in cui figurano anche Walter Nudo, Ivan Cattaneo, Francesco Monte protagonista del “canna-gate” che fece tanto clamore qualche mese fa, le soubrette Donatellas e Lisa Fusco, l’attrice Eleonora Giorgi, il comico Maurizio Battista, l’ex velino Elia Fongaro, lo chef Andrea Mainardi, ma anche la meteorina Martina Hamdy, Giulia Salemi da Pechino Express, Enrico Silvestrin e Jane Alexander.