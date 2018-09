Judo, Europei junior 2018: Italia in cerca di medaglie con 22 atleti a Sofia, Christian Parlati e Giovanni Esposito le punte azzurre

Una folta pattuglia italiana si appresta ad entrare in gara a Sofia, in Bulgaria, dove tra giovedì 13 e domenica 16 settembre si svolgeranno gli Europei junior 2018 di judo. Il Bel Paese sarà rappresentato da ben 22 atleti, quasi tutti potenzialmente in grado di puntare alle medaglie nella competizione che andrà in scena tra i Balcani. Una squadra estremamente competitiva, che includerà svariati giovani che hanno già gareggiato tra i senior con ottimi risultati, collezionando podi tra European Cup e Open.

Christian Parlati (-81 kg) e Giovanni Esposito (-73 kg), in particolare, sono già ai vertici italiani nelle loro rispettive categorie. E proveranno a confermarsi al top anche in ambito continentale, strappando una medaglia a Sofia che darebbe linfa al loro percorso di crescita già in evidente ascesa. Altrettanto competitivi sono Manuel Lombardo (-66 kg) e Martina Esposito (-70 kg), entrambi pronti per puntare al podio e rimpinguare un bottino che l’Italia confida possa essere decisamente ricco in occasione della rassegna bulgara. Sofia Petitto (-48 kg) e Silvia Pellitteri (-57 kg) sono anch’esse due judoka di grande talento e spessore tecnico.

E c’è attesa anche per la prestazione di Alessandro Aramu (-60 kg), candidato ad un piazzamento di grande prestigio. Martina Castagnola (-52 kg), Federica Luciano (-57 kg), Flavia Favorini e Nadia Simeoli (-63 kg), Alice Bellandi, (-70 kg), Arianna Conti e Anna Fortunio (-78 kg) saranno le altre rappresentanti dell’Italia al femminile, tutte con discrete chance di arrivare in fondo, mentre Mattia Martelloni (-55 kg), Edoardo Mella (-66 kg), Alessandro Magnani (-73 kg), Kenny Komi Bedel (-81 kg), Andrea Fusco (-90 kg) e Sylvain Lorenzo Agro (+100 kg) completano il quadro degli azzurri a caccia del podio.

Una squadra decisamente interessante sul piano tecnico, che proverà a dar lustro alla scuola dei judoka italiani, che ha sfornato atleti di straordinaria caratura internazionale, i cui riscontri nelle ultime grandi competizioni testimoniano la qualità del lavoro svolto nell’ultimo splendido lustro.













Foto: Fijlkam