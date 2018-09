MotoGP, Jorge Lorenzo attacca Marquez e Valentino Rossi: “Si comportano come due bambini! Hanno sbagliato entrambi”

Jorge Lorenzo bacchetta severamente Marc Marquez e Valentino Rossi. Durante la conferenza stampa di ieri, preludio del GP di San Marino che si corre nel weekend a Misano, il Campione del Mondo aveva cercato la stretta di mano del grande rivale per fare pace dopo i noti attriti ma il Dottore aveva negato il gesto davanti alle telecamere. Il centauro di Tavullia è ancora piccato per i fatti del Mondiale 2015 e per l’incidente di inizio stagione in Argentina, non riesce a dimenticare ed evita qualsiasi contatto con lo spagnolo.

Jorge Lorenzo allora si è pronunciato in merito alla vicenda dopo le prove libere disputate sul tracciato romagnolo: “Marc e Valentino si comportano come due bambini. Ognuno ha fatto un errore. Valentino a non dargli la mano per un eccesso di orgoglio, e sbaglia a non dire ai suoi tifosi di non fischiare un altro pilota che non ha fatto nulla per meritarlo. Marc sbaglia nell’interessarsi troppo a ciò che dice o fa Valentino, dovrebbe pensare alle sue cose”.













Foto: Valerio Origo