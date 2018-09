Andrea Dovizioso, GP San Marino Misano 2018: “Contento dei tempi ma condizioni strane, Michelin sensibili”

Andrea Dovizioso è stato assoluto protagonista delle prove libere del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha dominato entrambe le sessioni in programma questo venerdì, realizzando sempre il miglior tempo con apparente facilità. Il pilota della Ducati è così riuscito a precedere il compagno di squadra Jorge Lorenzo mentre Valentino Rossi e Marc Marquez sono attardati: ottimi segnali in vista delle qualifiche e soprattutto della gara in programma domenica sul tracciato di Misano.

Il bilancio del Dovi non è però totalmente positivo, c’è ancora qualcosa che non lo convince totalmente come ha dichiarato ai microfoni di Sky al termine del turno pomeridiano: “Sono soddisfatto dei tempi ai primi due turni, sono tempi molto veloci, però oggi le sensazioni del pomeriggio non sono state per niente buone. Le condizioni erano molto strane, molto diverse dal test e non so se è l’umidità che c’era, le Michelin sono molto sensibili su questo aspetto e si sono consumate in un modo veramente strano, ci siamo alzati tutti un po’ troppo come tempo, non siamo riusciti a fare il lavoro che volevamo. Peccato, ma quando riesci a fare questi tempi a fine turno vuol dire che hai bene in mente cosa devi fare e soprattutto la moto funziona e confermiamo il miglioramento rispetto all’anno scorso. Ma dobbiamo vedere che condizioni troveremo domani e soprattutto domenica perché oggi erano veramente strane“.

Il vicecampione del mondo non è dunque riuscito a svolgere tutto il lavoro che avrebbe voluto: “Ci volevamo concentrare già oggi pomeriggio (per la gara), ma non ci sono state le condizioni per poterlo fare, le gomme si sono consumate in un modo strano. Dovevamo provare due set-up, non siamo riusciti a capire perché quando fai pochi giri con una gomma che sta lavorando veramente male ti porta fuori strada, perché non riesci a lavorare sui piccoli dettagli. Quindi dobbiamo capire quanta importanza dare a oggi pomeriggio“.













Foto: Valerio Origo