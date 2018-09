Italia-Polonia stasera in tv: a che ora comincia e su che canale vederla

Stasera (ore 20.45) si gioca Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. La nostra Nazionale farà il proprio debutto nella neonata competizione organizzata dalla UEFA, un nuovo torneo che intende aumentare il numero di incontri con i tre punti in palio e dunque garantire maggiore spettacolo.

Allo Stadio Dall’Ara di Bologna inizierà la nuova era degli azzurri che devono rinascere dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018: la tragica notte di San Siro aleggia ancora come uno spettro sul gruppo che deve provare a risorgere dalle proprie ceneri tramite un cammino che si preannuncia molto arduo e complicato. I ragazzi del CT Roberto Mancini, che ha iniziato da poco un lavoro estremamente difficile, se la dovranno vedere contro i biancorossi che non hanno disputato una buona rassegna iridata e vanno a caccia di riscatto.

Le due squadre si affronteranno a caccia di una vittoria che sarebbe fondamentale per ambire al primo posto nel girone completato dal Portogallo e che probabilmente sarà determinante per la qualificazione alla Final Four. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo emiliano, Chiellini e compagni sono attesi dalla sfida contro la compagine guidata da Lewandowski e Milik.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 7 SETTEMBRE:

20.45 Italia-Polonia

ITALIA-POLONIA: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: lev radin / Shutterstock.com