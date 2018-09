Basket 3×3, Europei 2018: l’Italia torna in campo da Campionessa d’Europa. Le azzurre convocate

Le Campionesse del Mondo sono pronte per tornare in campo. L’Italia di basket 3×3 femminile, che lo scorso 12 giugno aveva conquistato il titolo iridato a Manila, parteciperà agli Europei che si disputeranno a Bucarest (Romania) dal 14 al 16 settembre. Le azzurre sono state inserite nel gruppo D insieme a Belgio e Ungheria che affronteranno nella giornata d’apertura mentre il tabellone a eliminazione diretta è in programma nella giornata di domenica.

Il CT Angela Adamoli ha naturalmente confermato il quartetto che tre mesi fa scrisse una pagina di storia: Giulia Ciavarella, Raelin Marie D’Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli. L’Italia sembra poter partire con i favori del pronostico ma in questo sport i valori vengono sempre sovvertiti in campo, basti pensare che la Russia non si è nemmeno qualificata per la fase finale. Ricordiamo che questa disciplina farà parte delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

CONVOCATE ITALIA AGLI EUROPEI 2018:

1 Giulia Ciavarella (1997, 183)

2 Raelin Marie D’Alie (1987, 166)

3 Marcella Filippi (1985, 186)

4 Giulia Rulli (1991, 184)













Credit: Ciamillo