Italia-Polonia, Nations League 2019: quando si gioca e su che canale vederla in tv? Orario e programma

L’Italia è pronta per fare il proprio esordio nella Nations League 2018-2019, la neonata competizione europea di calcio organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di incontri spettacolari e con i tre punti in palio. La nostra Nazionale, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, deve assolutamente ripartire da questo torneo per cercare una lenta e difficile risalita: siamo all’anno zero dovremo risorgere dalle nostre ceneri per tornare a occupare il posto che ci spetta a livello internazionale.

L’Italia incomincerà la propria avventura nel torneo affrontando la Polonia allo Stadio Dall’Ara di Bologna: l’appuntamento è per venerdì 7 settembre (ore 20.45). Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per provare a sconfiggere i biancorossi, servirà un grande lavoro in fase offensiva con Mario Balotelli pronto a prendere le redini della nostra squadra che in difesa conterà sempre sui pilastri Chiellini e Bonucci davanti a Donnarumma. Si preannuncia una partita avvincente e spettacolare, la vittoria è fondamentale per continuare ad ambire al primo posto nel girone e dunque alla qualificazione alla Final Four della prossima estate.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 7 SETTEMBRE:

20.45 Italia-Polonia

ITALIA-POLONIA: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: ymphotos Shutterstock.com