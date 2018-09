Basket, Supercup 2018: Italia in campo ad Amburgo. Date, programma, orari tv e avversari: verso le qualificazioni ai Mondiali

Il 7-8 settembre si disputerà la Supercup 2018, un torneo amichevole in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. Ad Amburgo (Germania) l’Italia sarà protagonista e cercherà di prepararsi nel miglior modo possibile verso gli scontri decisivi contro Polonia e Ungheria che valgono una seria ipoteca sul pass per la rassegna iridata. Gigi Datome e compagni andranno in scena in terra teutonica affrontando la Repubblica Ceca in semifinale poi, in base al risultato, se la dovranno vedere contro o la vincente o la perdente di Germania-Turchia.

Di seguito il calendario completo, tutte le date, il programma dettagliato e gli orari della Supercup a cui parteciperà l’Italia. Al momento non sono previste dirette tv e streaming.

VENERDI’ 7 SETTEMBRE:

17.30 Italia-Repubblica Ceca

20.00 Germania-Turchia

SABATO 8 SETTEMBRE:

17.00 Finale terzo posto

20.00 Finale Supercup

I CONVOCATI DELL’ITALIA:

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#9 Nicolò Melli (1991, 205, A, Fenerbahce – Turchia)

#11 Leonardo Candi (1997, 190, P, Grissin Bon Reggio Emilia)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso Basket)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 193, P, A|X Armani Exchange Milano)

#21 Diego Flaccadori (1996, 193, G, Dolomiti Energia Trentino)

#23 Awudu Abass (1993, 200, A, Germani Basket Brescia)

#27 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#32 Christian Burns (1985, 203, A/C, A|X Armani Exchange Milano)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahce – Turchia)













Credit: Ciamillo