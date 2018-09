Calcio, Italia-Slovacchia Under 21: azzurrini per continuare l’avvicinamento agli Europei 2019

La Nazionale italiana di calcio maschile Under 21 ha terminato la preparazione a Roma e si è recata a Dunajska Streda, città slovacca che domani ospiterà la gara amichevole tra Slovacchia e Italia. Il commissario tecnico Gigi Di Biagio ha dovuto rinunciare a Nicolò Barella (chiamato in Nazionale A), Alessandro Bastoni e Sandro Tonali (che ha lasciato il ritiro a causa dei problemi legati all’infortunio riportato nel club d’appartenenza).

Queste gare amichevoli assumono un’importanza rilevante per Di Biagio, il quale deve costruire un’identità di gioco in vista degli Europei 2019 che si giocheranno in casa e varranno come qualificazioni per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, l’obiettivo principale del quadriennio per le selezioni Under 21. Il tecnico azzurro punta soprattutto sull’attaccante del Milan Patrick Cutrone, reduce dal gol vittoria contro la Roma nell’ultima giornata di campionato, e sul blocco dell’Atalanta formato dal difensore Gianluca Mancini e dai centrocampisti Matteo Pessina e Luca Valzania. In porta verrà schierato uno tra Emil Audero (titolare nella Sampdoria) e Simone Scuffet (Udinese).

La nazionale slovacca è impegnata nelle qualificazioni per gli Europei di categoria, a cui l’Italia partecipa di diritto, ed è seconda alle spalle della Spagna di sei punti (inoltre ha giocato una partita in più degli iberici) nel gruppo 2. Gli slovacchi sono in lotta con l’Irlanda del Nord per essere una delle migliori quattro seconde che accederanno allo spareggio decisivo per l’assegnazione degli ultimi due pass disponibili per la rassegna continentale. Dopo l’ottimo secondo posto dell’Under 19 nell’Europeo di categoria ci si augura che la rinascita del vivaio delle nazionali giovanili azzurre continui anche con la squadra guidata da Di Biagio, il quale è chiamato a preparare al meglio l’appuntamento più importante del quadriennio.













