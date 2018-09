Italia-Polonia, Nations League 2019: orario d’inizio e su che canale vederla in tv gratis e in chiaro

La Nations League 2018-2019 partirà subito con il botto grazie al confronto tra Francia e Germania ma l’Italia si concentra sul suo appuntamento di venerdì 7 settembre contro la Polonia. Allo Stadio Dall’Ara di Bologna gli azzurri andranno a caccia della gloria contro i biancorossi, l’obiettivo è quello di iniziare una lunga e difficile risalita dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018: il nostro movimento sta vivendo l’anno zero della sua storia, ora la nostra Nazionale deve ridare linfa ed entusiasmo. Il cammino si preannuncia particolarmente arduo ma sarà davvero importante partire al meglio sfruttando il calore del proprio pubblico che cercherà di sostenere i ragazzi di Roberto Mancini contro un avversario particolarmente ostico e impegnativo.

Si riparte da Mario Balotelli nel ruolo di trascinatore, dalla coppia difensiva Bonucci-Chiellini, da Gigi Donnarumma tra i pali e da tante incertezze a centrocampo. L’Italia vuole provare a togliersi delle soddisfazioni, conquistare i tre punti sarebbe fondamentale per poter ambire al primo posto che vale l’accesso alla Final Four della neonata competizione organizzata dalla UEFA.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 7 SETTEMBRE:

20.45 Italia-Polonia

ITALIA-POLONIA: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com