Italia-Polonia, Nations League 2019: l’arbitro della partita. Il fischietto sarà tedesco

L’UEFA ha designato il tedesco Felix Zwayer per dirigere la sfida di Nations League 2019 tra Italia e Polonia che si disputerà venerdì 7 settembre alle ore 20.45 allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna. Il fischietto tedesco sarà assistito da cinque connazionali: gli assistenti saranno Thorsten Schiffner e Marco Achmuller, gli addizionali Daniel Siebert e Sascha Stegemann, mentre il quarto uomo sarà Markus Haecker. Zwayer ha 37 anni ed è internazionale dal giugno 2012, recentemente è stato selezionato come VAR dalla FIFA in occasione della Fase finale della Coppa del Mondo di Russia 2018. L’arbitro tedesco non ha mai diretto un incontro della Nazionale Italiana, mentre ha già arbitrato sei incontri di squadre italiane nelle coppe europee per club con uno score leggermente negativo: 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte (con successi di Inter e Fiorentina contro Paok e Dnipro nell’Europa League 2014-2015).

Come in tutti gli incontri UEFA non sarà presente il VAR, perciò la squadra arbitrale tedesca non potrà usufruire del supporto video per correggere degli eventuali errori evidenti.













Foto: Lorenzo Di Cola