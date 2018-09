Volley, Mondiali 2018: confermato il Foro Italico di Roma per Italia-Giappone! Scongiurato il rischio pioggia. Data, programma, orari

Italia-Giappone, match inaugurale dei Mondiali 2018 di volley maschile, si giocherà al Foro Italico di Roma nella giornata di domenica 9 settembre (ore 19.30). Confermata dunque la sede e la data dell’incontro d’apertura della rassegna iridata dopo una riunione tra FIPAV, Comitato Organizzatore e Coni che con il supporto del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare hanno verificato che ci sono le condizioni meteo favorevoli per disputare la gara all’aperto.

Negli ultimi giorni, infatti, si era parlato di un possibile rischio pioggia proprio in concomitanza con l’incontro che dunque non si sarebbe potuto giocare nella suggestiva cornice scelta già mesi fa. Le parti coinvolte si sono prese il tempo per valutare attentamente la situazione e il rischio acquazzone è scongiurato: dunque incontro confermato al Foro Italico davanti a oltre 11000 spettatori festanti per l’esordio di Ivan Zaytsev e compagni. Nel caso in cui dovesse piovere all’improvviso allora si giocherà nella giornata di lunedì al PalaLottomatica, sempre a Roma.

Di seguito data, programma, orario d’inizio di Italia-Giappone, match inaugurale dei Mondiali 2018 di volley maschile che sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 9 SETTEMBRE:

19.30 Italia-Giappone