Italia-Polonia, Nations League 2019: azzurri a caccia di 3 punti fondamentali all’esordio in Nations League

La Nazionale targata Roberto Mancini affronta domani a Bologna la Polonia nel primo incontro ufficiale del nuovo ciclo. La Nations League non è un Campionato del Mondo, ma può essere fondamentale nel percorso di rinascita del calcio italiano, chiamato a riscattarsi dopo un biennio a dir poco disastroso culminato con la dolorosa notte di San Siro.

Gli azzurri sono inseriti nella Lega A (formata dalle prime dodici nazioni del ranking UEFA), perciò incontreranno delle squadre di alto livello in sfide che permetteranno ad alcuni giovani di accumulare esperienza internazionale. Le dodici squadre della prima divisione sono divise in quattro gironi da tre squadre, che si sfidano in un girone all’italiana con sfide di andata e ritorno. L’obiettivo della selezione italiana è vincere il girone con Polonia e Portogallo per volare alle Final Four che si terranno il prossimo giugno (insieme alle altre tre vincenti dei gironi).

Per la squadra di Roberto Mancini diventa perciò fondamentale ottenere il successo nel primo incontro casalingo con la Polonia per poi andare in Portogallo (lunedì 10 settembre) con più serenità. Il tecnico azzurro, dopo lo sfogo degli ultimi giorni sullo scarso impiego degli italiani in Serie A, sta preparando a Coverciano lo schieramento che scenderà in campo domani sera con grande minuziosità. Ritorna la solida coppia difensiva juventina formata da Chiellini e Bonucci, mentre a centrocampo c’è grande bagarre tra i vari Pellegrini, Cristante, Barella e Benassi per affiancare il regista Jorginho nella linea a tre. Grande curiosità per un attacco completamente rinnovato rispetto alla gestione Ventura, con Insigne e Bernardeschi che agiranno sugli esterni e Mario Balotelli utilizzato come punta centrale. A Mancini non mancano le alternative che possono entrare a partita in corso dalla panchina per raddrizzare le sorti di un incontro se pensiamo a Chiesa, Bonaventura, Belotti, Immobile…

Gli avversari di questa giornata inaugurale di Nations League sono i polacchi guidati dal neo c.t Jerzy Brzeczek, chiamato a sostituire il dimissionario Nawalka dopo il pessimo Mondiale. La Polonia è una squadra abbastanza solida e con giocatori di grande qualità come Lewandowski, Krychowiak, Zielinski, Milik e Blaszczykowski. Il gruppo è uscito ridimensionato dalla Coppa del Mondo di Russia 2018, in cui sono usciti al primo turno nel girone con Senegal, Giappone e Colombia chiudendo all’ultimo posto. La Nazionale polacca si vuole rilanciare verso Euro 2020 per confermare l’ottimo Campionato Europeo di due anni fa, in cui vennero eliminati ai quarti di finale contro il Portogallo (vincitore in seguito del torneo) solo ai calci di rigore.













Foto: lev radin / Shutterstock.com