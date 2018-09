Biglietti Inter-Tottenham, Champions League 2019: come acquistare i tickets per la sfida di San Siro

L’Inter è pronta per tornare in Champions League dopo una lunga assenza, i nerazzurri sono rimasti fuori dall’Europa che conta per troppo tempo ma finalmente il digiuno sta per finire: martedì 18 settembre, alle ore 18.55, i ragazzi di Luciano Spalletti scenderanno in campo allo Stadio San Siro di Milano per affrontare il Tottenham nella prima giornata della fase a gironi. Subito un avversario difficile per Icardi e compagni, chiamati a un’impresa contro la compagine inglese per incominciare al meglio la propria avventura nella massima competizione continentale. Si preannuncia grande spettacolo e lo Stadio sarà praticamente sold-out: sono già stati staccati 60mila biglietti per il match che segna il ritorno dell’Inter in Champions League e nessun tifoso vuole perdersi lo spettacolo con la speranza di festeggiare una grande vittoria, fondamentale per alimentare le speranze di qualificazione agli ottavi di finale.

Foto: bestino / Shutterstock.com