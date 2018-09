Volley, Mondiali 2018: come vederli in tv? Italia sempre gratis e in chiaro sulla RAI, spazio anche alle partite di cartello

I Mondiali 2018 di volley maschile saranno trasmessi in tv sulle reti Rai che detiene i diritti esclusivi sul suolo nazionale per la messa in onda della rassegna iridata, uno degli eventi sportivi più importanti della stagione che si svolgerà tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Il network pubblico ha comunicato il proprio palinsesto che prevede la diretta tv, gratis e in chiaro, di tutte le partite dell’Italia su Rai Due (almeno per la prima fase) sempre in prima sera mentre gli altri incontri di cartello saranno trasmessi in diretta o in differita su RaiSport.

I Mondiali saranno anche in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport con le cronache in tempo reale dei match dell’Italia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le partite dei Mondiali 2018 di volley maschile.

Tutte le partite dell’Italia saranno in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Gli altri incontri di cartello saranno in diretta tv o in differita tv su RaiSport.

POOL A (a Roma e Firenze): Italia, Argentina, Belgio, Slovenia, Giappone, Repubblica Dominicana

POOL B (a Ruse): Brasile, Francia, Canada, Paesi Bassi, Cina, Egitto

POOL C (a Bari): USA, Russia, Serbia, Australia, Camerun, Tunisia

POOL D (a Varna): Bulgaria, Polonia, Iran, Finlandia, Cuba, Porto Rico

DOMENICA 9 SETTEMBRE:

19.30 Italia vs Giappone (Pool A, a Roma)

19.30 Bulgaria vs Finlandia (Pool D, a Varna)

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE:

13.00 Francia vs Cina (Pool B, a Ruse)

14.00 Camerun vs Tunisia (Pool C, a Bari)

16.00 Paesi Bassi vs Canada (Pool B, a Ruse)

16.00 Iran vs Porto Rico (Pool D, a Varna)

17.00 Australia vs Russia (Pool C, a Bari)

17.00 Repubblica Dominicana vs Slovenia (Pool A, a Firenze)

19.30 Brasile vs Egitto (Pool B, a Ruse)

19.30 Cuba vs Polonia (Pool D, a Varna)

20.30 Belgio vs Argentina (Pool A, a Firenze)

20.30 USA vs Serbia (Pool C, a Bari)

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE:

16.00 Egitto vs Canada (Pool B, a Ruse)

16.00 Porto Rico vs Polonia (Pool D, a Varna)

17.00 Repubblica Dominicana vs Giappone (Pool A, a Firenze)

17.00 Australia vs USA (Pool C, a Bari)

19.30 Iran vs Bulgaria (Pool D, a Varna)

19.30 Brasile vs Francia (Pool B, a Ruse)

20.30 Camerun vs Serbia (Pool C, a Bari)

21.15 Italia vs Belgio (Pool A, a Firenze)

VENERDÌ 14 SETTEMBRE:

16.00 Cina vs Paesi Bassi (Pool B, a Ruse)

16.00 Finlandia vs Cuba (Pool D, a Varna)

17.00 Giappone vs Slovenia (Pool A, a Firenze)

17.00 Australia vs Camerun (Pool C, a Bari)

19.30 Bulgaria vs Porto Rico (Pool D, a Varna)

19.30 Francia vs Egitto (Pool B, a Ruse)

20.30 Russia vs Tunisia (Pool C, a Bari)

20.30 Argentina vs Repubblica Dominicana (Pool A, a Firenze)

SABATO 15 SETTEMBRE:

16.00 Canada vs Cina (Pool B, a Ruse)

16.00 Cuba vs Iran (Pool D, a Varna)

17.00 Belgio vs Slovenia (Pool A, a Firenze)

17.00 Serbia vs Tunisia (Pool C, a Bari)

19.30 Paesi Bassi vs Brasile (Pool B, a Ruse)

19.30 Polonia vs Finlandia (Pool D, a Varna)

20.30 USA vs Russia (Pool C, a Bari)

21.15 Italia vs Argentina (Pool A, a Firenze)

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

16.00 Cina vs Egitto (Pool B, a Ruse)

16.00 Porto Rico vs Finlandia (Pool D, a Varna)

17.00 Giappone vs Belgio (Pool A, a Firenze)

17.00 Camerun vs USA (Pool C, a Bari)

19.30 Paesi Bassi vs Francia (Pool B, a Ruse)

19.30 Cuba vs Bulgaria (Pool D, a Varna)

20.30 Serbia vs Australia (Pool C, a Bari)

21.15 Repubblica Dominicana vs Italia (Pool A, a Firenze)

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE:

16.00 Egitto vs Olanda (Pool B, a Ruse)

16.00 Cuba vs Porto Rico (Pool D, a Varna)

17.00 Belgio vs Repubblica Dominicana (Pool A, a Firenze)

17.00 Russia vs Camerun (Pool C, a Bari)

19.30 Iran vs Polonia (Pool D, a Varna)

19.30 Brasile vs Canada (Pool B, a Ruse)

20.30 Australia vs Tunisia (Pool C, a Bari)

20.30 Argentina vs Slovenia (Pool A, a Firenze)

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE:

16.00 Cina vs Brasile (Pool B, a Ruse)

16.00 Finlandia vs Iran (Pool D, a Varna)

17.00 Giappone vs Argentina (Pool A, a Firenze)

17.00 USA vs Tunisia (Pool C, a Bari)

19.30 Canada vs Francia (Pool B, a Ruse)

19.30 Bulgaria vs Polonia

20.30 Serbia vs Russia (Pool C, a Bari)

21.15 Italia vs Slovenia (Pool A, a Firenze)

SECONDA FASE – Da venerdì 21 a domenica 23 settembre.

Questi gli incroci:

Pool E (Milano) – 1A 2B 3A 4C

Pool F (Bologna) – 1B 2A 3C 4D

Pool G (Sofia) – 1C 2D 3B 4A

Pool H (Varna) – 1D 2C 3D 4B

TERZA FASE (a Torino) – Da mercoledì 26 a venerdì 28 settembre.

Due Pool da 3 squadre ciascuno, si svolgerà un sorteggio.

SEMIFINALI E FINALI (a Torino) – Sabato 29 e domenica 30 settembre.