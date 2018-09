Italia-Polonia, Nations League 2018-2019: su che canale vederla in tv? Orario d’inizio e palinsesto

Venerdì 7 settembre si giocherà Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2018-2019. Gli azzurri debutteranno nella neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di incontri coni tre punti in palio e di ridurre le amichevoli. Allo Stadio Dall’Ara di Bologna, la nostra Nazionale se la dovrà vedere con gli ostici biancorossi guidati da Lewandowski: i ragazzi del CT Roberto Mancini sperano di fare risultato e di incominciare dal capoluogo emiliano la lunga risalita dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018.

L’Italia dovrà provare a rinascere dalle proprie ceneri, ripartire con il piede giusto da questa competizione è davvero fondamentale. Si ricomincia con Mario Balotelli a guidare il nostro attacco, con Gigi Donnarumma tra i pali, con i veterani Bonucci e Chiellini al centro della difesa, con Jorginho a centrocampo, tanti dubbi e incertezze.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 7 SETTEMBRE:

20.45 Italia-Polonia

ITALIA-POLONIA: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













