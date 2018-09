Italia-India, Coppa Davis 2019: date, programma, orari e tv

Sorteggiati oggi in quel di Londra i turni preliminari della nuova Coppa Davis, quella del 2019, che avrà tutto un format rivoluzionato rispetto alle passate edizioni. Per l‘Italia, testa di serie, è stato un sorteggio piuttosto benevolo: l’avversario degli azzurri guidati da Corrado Barazzutti sarà l‘India. I vari Fognini e Berrettini sulla carta non dovrebbero avere problemi nello scontro diretto con la compagine asiatica, il problema però sorge in chiave fattore campo: gli azzurri dovranno infatti volare in India, dove molto probabilmente si giocherà sull’erba. Andiamo a scoprire il programma della sfida.

Play-off Coppa Davis 2019

1-2 Febbraio 2019

India-Italia (orari da decidere)

Diretta TV su Supertennis













Foto: livephotosport-Claudio Bosco