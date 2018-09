Italia-Finlandia, Mondiali volley 2018: quando si gioca? Data, programma, orario d’inizio e tv: azzurri a Milano

Domani venerdì 21 settembre si giocherà Italia-Finlandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile in programma al Mediolanum Forum di Milano. Gli azzurri tornano in campo dopo aver conquistato cinque vittorie consecutive e sono pronti a fare il proprio debutto nella seconda fase della rassegna iridata con il concreto obiettivo di portare a casa altri tre punti per avvicinarsi ulteriormente alla Final Six di Torino.

La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico ma non deve sottovalutare un avversario tecnicamente inferiore ma che cercherà di metterci l’anima per provare a contrastare i padroni di casa e cercare il colpaccio. Ivan Zaytsev e compagni non vogliono fare sconti e puntano al sesto successo consecutivo per mettere in chiaro le cose e lanciare un messaggio importante a tutta la concorrenza.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Finlandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 21 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Finlandia

ITALIA-FINLANDIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.