Italia-Finlandia, Mondiali volley 2018: programma, orari e tv

Venerdì 21 settembre l’Italia tornerà in campo ai Mondiali 2018 di volley maschile per affrontare la Finlandia nel primo match della seconda fase. Al Mediolanum Forum di Assago – Milano, gli azzurri se la dovranno vedere contro gli scandinavi in un incontro da vincere a tutti i costi per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla terza fase e sull’ingresso tra le sei grandi del Pianeta. La nostra Nazionale si presenta nel capoluogo lombardo a punteggio pieno, forte di cinque vittorie consecutive che ci stanno facendo sognare a occhi aperti: ora basta davvero un ultimo sforzo per volare a Torino e giocarsi il titolo iridato ma molto dipenderà dalla sfida contro i Vichinghi.

L’Italia partirà con tutti i favori del pronostico ma non deve sottovalutare un avversario che ha strappato un punto al quotato Iran e ha cercato di tenere testa a Polonia e Bulgaria (senza successo). Ivan Zaytsev e compagni sembrano decisamente superiori rispetto a una formazione priva di grandi individualità e che punta tutto sulla compattezza dello spogliatoio come tutte le formazione del nord: i ragazzi del CT Chicco Blengini non devono fare sconti, devono portare a casa l’intera posta in palio e fare un deciso passo in avanti verso Torino.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Finlandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 21 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Slovenia

ITALIA-FINLANDIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo