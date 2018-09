Italia-Albania, amichevole Under21: orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Torna in campo l’Italia Under 21 di Gigi Di Biagio, che questa sera affronterà i pari età dell’Albania in amichevole. Quello che si svolgerà alla Sardegna Arena di Cagliari sarà il sesto incontro tra le due nazionali giovanili, con quattro vittorie dell’Italia e un pareggio nell’ultimo confronto, che si è tenuto nel 2016.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai2, che si collegherà con la terra dei Quattro Mori sin dalle 18:15, nonché in streaming su RaiPlay. Di seguito il programma e le probabili formazioni dell’incontro tra le selezioni Under 21 di Italia e Albania.

PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): Scuffet; Pezzella, Mancini, Romagna, Calabria; Mandragora, Locatelli, Murgia; Orsolini, Cutrone, Parigini

Albania (4-2-3-1): Selmani; Kryeziu, Maloku, Tafa, Hakaj; Bare, Ramadani; Abazaj, Selahi, Seferi; Hebaj

MARTEDI’ 11 SETTEMBRE

Ore 18.30 Italia-Albania Under 21, Sardegna Arena di Cagliari (diretta tv su Rai2)













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Dzurek / Shutterstock