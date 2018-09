Hockey su pista, Supercoppa Italiana 2018: il Lodi batte il Follonica e conquista il primo trofeo stagionale

Il primo trofeo stagionale dell’hockey su pista reca il marchio dei campioni d’Italia. Il Lodi ha sconfitto 3-1 il Follonica nel match di ritorno della Supercoppa Italiana 2018, sollevando al cielo il trofeo davanti al pubblico del PalaCastellotti, gremito da 1600 spettatori.

I detentori dello scudetto hanno prevalso grazie soprattutto alla qualità e all’esperienza di capitan Illuzzi, che ha sbloccato il risultato al 14′, spianando la strada verso la vittoria ai compagni di squadra. Nel primo tempo, il Lodi ha aggredito a lungo nella metà campo avversaria, capitalizzando con la rete del proprio capitano.

Ma la ripresa ha riservato emozioni ancora più intense e in avvio ci ha pensato Verona a piazzare l’allungo, realizzando il gol del 2-0 dopo una bella azione personale “coast to coast”. Ma il Follonica non si è arreso e al 5′ del secondo tempo ha accorciato le distanze con un gol di Marco Pagnini, appena tornato alla base dopo l’esperienza a Forte dei Marmi, restituendo alla sua squadra la speranza di completare la rimonta nel corso della seconda frazione.

Al Follonica, però, è mancato il guizzo per pervenire al pareggio. E così al 23′ ci ha pensato Malagoli a chiudere i giochi e a regalare al Lodi il gol della sicurezza, che ha proiettato in orbita i campioni d’Italia, sempre più cannibali dell’hockey su pista nostrano.













Foto: Facebook Amatori Wasken Lodi