Hockey su pista, Europei Under20 2018: l’Italia cede con la Spagna ma rialza la china dopo la grande paura. Una vittoria con la Germania vale la finale

Sospiro di sollievo dopo la grande paura. Battuta d’arresto per l’Italia nel penultimo impegno del girone eliminatorio degli Europei Under20 2018 di hockey su pista a Viana do Castelo, in Portogallo.

Dopo la splendida vittoria ieri contro i padroni di casa, che sembrava aver spianato la strada agli azzurrini verso la finale, è arrivata la sconfitta contro la Spagna, che ha imposto nettamente la sua supremazia, portando a casa la vittoria per 7-4 al termine di un match dominato.

Le doppiette di Domenech e Joseph e un gol di Manrubia hanno consentito agli iberici di spiccare il volo già nel primo tempo e di gestire la gara nella ripresa, quando Pujadas ha allungato ancora prima del gol di Compagno su tiro dal dischetto, a cui hanno fatto seguito il sigillo di Gamissans e le reti preziosissime di Nadini, Ardit e ancora Compagno, che hanno salvato gli azzurri da una disfatta.

Avendo prevalso con 4 gol di scarto contro il Portogallo, gli azzurri dispongono di una differenza reti di +1 negli scontri diretti con le iberiche. E qualsiasi risultato dovesse pervenire dal match tra Spagna e Portogallo non andrebbe ad intaccare l’accesso in finale dell’Italia, che dipende soltanto dalla vittoria con la Germania, praticamente una formalità nell’ultimo match del girone. Ma guai a distrarsi, perché un passo falso ora sarebbe davvero sanguinoso.













Foto: FISR