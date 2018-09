Hockey prato, A1 2018-2019: risultati e classifica della prima giornata. Vincono tutte le grandi

Si è aperto oggi il campionato di Serie A1 2018-2019 di hockey su prato maschile. Prima giornata con poche sorprese per quanto riguarda le grandi. Ha vinto senza particolari problemi l’HC Bra campionessa d’Italia in carica: i piemontesi si sono imposti per 4-2 in casa sull’HC Roma. Seguono a pari punti Amsicora (5-2 sul Pisa in casa sfruttando un super Paziuk da quattro reti) e Bonomi (6-2 sul Padova). Successi anche per Bologna, Juvenilia e, a sorpresa, per la neopromossa Valchisone che batte a domicilio per 3-2 la Tevere EUR. Andiamo a vedere i risultati e la classifica aggiornata.

Prima giornata

SG Amsicora-CUS Pisa 5-2 (Paziuk 4, Mura – Ams; Malucchi 2 – PIS)

HT Bologna-UHC Adige 3-1 (Stasyuk, Tamburini, Blaumer – BOL; Jaroszewski Oskar – ADI)

HC Bra-HC Roma 4-2 (Green 2, Chiesa, Giuliani – BRA; Settimi – ROM)

Pol. Juvenilia-Pol. Ferrini 4-2 (Koshelenko, Shevchuk, Tocco M., Scanu – JUV; Hassan, Bosso – FER)

Hockey Bonomi-CUS Padova 6-2 (Ursone 2, Nabarro, Costa, Asuni, Sposato – BON; Ceolin 2 – PAD)

Tevere EUR-HP Valchisone 2-3 (Corsi 2 – TEV; Cavallo, Minetto 2 – VAL)

Classifica

Rank Squadre Giocata Vinte Sconfitte Pareggiate Diff GD Punti Percentuale vittorie Points home Points away 1 SH P. BONOMI 1 1 0 0 6 – 2 4 3 1.000 3 0 2 SG AMSICORA 1 1 0 0 5 – 2 3 3 1.000 3 0 3 HC BRA 1 1 0 0 4 – 2 2 3 1.000 3 0 4 POL JUVENILIA 1 1 0 0 4 – 2 2 3 1.000 3 0 5 H. TEAM BOLOGNA 1 1 0 0 3 – 1 2 3 1.000 3 0 6 HP VALCHISONE 1 1 0 0 3 – 2 1 3 1.000 0 3 7 ASD TEVERE EUR H. 1 0 1 0 2 – 3 -1 0 0.000 0 0 8 HC ROMA 1 0 1 0 2 – 4 -2 0 0.000 0 0 9 POL. FERRINI 1 0 1 0 2 – 4 -2 0 0.000 0 0 10 UHC ADIGE 1 0 1 0 1 – 3 -2 0 0.000 0 0 11 CUS PISA 1 0 1 0 2 – 5 -3 0 0.000 0 0 12 CUS PADOVA 1 0 1 0 2 – 6 -4 0 0.000 0 0

Foto: Andrea Lusso