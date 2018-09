Rugby, Top12: risultati e classifica della seconda giornata. Vola il Calvisano, vetta solitaria

Seconda giornata per quanto riguarda il campionato di Top12 di rugby: c’è già una leader solitaria, si tratta del Patarò Calvisano, unica compagine a quota 10 punti con doppia vittoria contornata dal bonus. Appaiate in seconda piazza ci sono, ad una lunghezza di distanza, Argos Petrarca Padova e Valorugby Emilia, entrambe vincitrici anche oggi. La sorpresa di giornata la timbra il Lazio Rugby che al Giulio Onesti batte in un match spettacolare, per 24-23, il Rugby Viadana. Andiamo a scoprire i risultati e la classifica aggiornata.

TOP12

II giornata



Lafert San Donà v Verona Rugby 23-15 (4-0)

S.S. Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970 24-23 (5-1)

Argos Petrarca Rugby v FEMI-CZ Rovigo 16-0 (4-0)

Mogliano Rugby 1969 v Valsugana Rugby Padova 17-5 (4-0)

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby 43-29 (5-1)

Patarò Calvisano v Toscana Aeroporti I Medicei 35-10 (5-0)

Classifica

Patarò Calvisano punti 10; Argos Petrarca Padova e Valorugby Emilia 9; Rugby Viadana 1970 e Fiamme Oro Roma 6; Femi-CZ Rovigo e Lazio Rugby 5; Mogliano Rugby 1969 e Lafert San Donà 4; Toscana Aeroporti I Medicei 1; Verona Rugby e Valsugana Rugby 0.













Foto: Griffoni