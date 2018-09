Golf, Ryder Cup 2018: Tony Finau ultimo componente del team USA per Parigi

Il capitano della squadra statunitense di Ryder Cup per l’edizione 2018, Jim Furyk, ha comunicato il nominativo dell’ultimo dei 12 componenti che faranno parte della spedizione americana di Parigi dal 28 al 30 settembre. Si tratta di Tony Finau.

Finau, che fra tre giorni spegnerà 29 candeline, quest’anno ha mantenuto un rendimento altissimo in tre Major su quattro: è arrivato decimo al Masters di Augusta, quinto agli US Open e nono agli Open Championships. Ha vinto un torneo sul PGA Tour, nel 2016 a Porto Rico, imponendosi alla terza buca di spareggio sul connazionale Steve Marino. Furyk ha scelto il giocatore di Salt Lake City dopo un’altra ottima prestazione, quella al BMW Championship, in cui ha chiuso all’ottavo posto. Per lui, che da dilettante aveva preso parte a due Junior Ryder Cup, si avvera ora la possibilità di giocare per la vera coppa, quella che da più di novant’anni cattura l’attenzione del mondo del golf.

Con Tony Finau, che fra l’altro è il terzo esordiente in quota USA (gli altri sono Justin Thomas e Bryson DeChambeau), è dunque completa la squadra americana della Ryder per il viaggio in Francia: gli altri membri, oltre a quelli già citati, sono Tiger Woods, Brooks Koepka, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Patrick Reed, Bubba Watson, Jordan Spieth, Rickie Fowler e Webb Simpson.

Per quanto riguarda l’Europa, invece, saranno di scena Francesco Molinari, Thomas Bjorn, Tommy Fleetwood, Rory McIlroy, Justin Rose, Tyrrell Hatton, Jon Rahm, Alex Noren, Thorbjorn Olesen, Paul Casey, Sergio Garcia, Ian Poulter e Henrik Stenson.













Credits: L. E. MORMILE / Shutterstock