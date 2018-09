Sci alpino: le slalomiste si aggregano al gruppo azzurro a Ushuaia. Federica Brignone migliora, piccola frattura composta alla caviglia destra per Sala

Il contingente del gruppo azzurro che sta preparando la nuova stagione di Coppa del Mondo di sci alpino aggiunge alcune nuove presenze ad Ushuaia, in Argentina: sono infatti in arrivo le slalomiste, Irene Curtoni, Chiara Costazza, Roberta Midali e Martina Peterlini.

Con le quattro atlete sono in viaggio l’allenatore responsabile Luca Liore e i tecnici Fabrizio Martin e Giorgio Pavoni: tutti insieme andranno a ricongiungersi col resto del gruppo già presente nella città più australe del mondo. Non solo: Karoline Pichler, Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Fanchini e Johanna Schnarf, oltre che dalle quattro azzurre sopracitate, saranno raggiunte anche da Sofia Goggia nella giornata di lunedì 17 settembre.

Per molte atlete in Argentina, ce n’è una che sta svolgendo la riabilitazione in Italia: è Federica Brignone. Caduta in allenamento il 10 agosto, la medaglia di bronzo nel gigante a Pyeongchang 2018 si era stirata il legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro, oltre ad aver subito una contusione sulla gamba. Per lei i miglioramenti sono costanti: dovrebbe passare a un nuovo stadio del recupero in tempi brevi.

Torna invece nel nostro Paese Tommaso Sala, che ha inforcato allenandosi in slalom e si è procurato una piccola frattura composta nella zona della caviglia destra, dove aveva preso un forte colpo.













