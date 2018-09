Vela, Coppa del Mondo Enoshima 2019: Italia in testa con Tita-Banti, Di Salle-Dubbini e Mattia Camboni dopo la prima giornata!

Arrivano ottime notizie in chiave azzurra da Enoshima (Giappone), sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2019. Sul campo di regata in cui verranno disputate le Olimpiadi di Tokyo 2020, le punte di diamante della spedizione italiana hanno cominciato in modo impeccabile la settimana nipponica.

Nel Nacra 17 i due equipaggi italiani composti da Ruggero Tita-Caterina Banti e Vittorio Bissaro-Maelle Frascari hanno terminato la prima giornata in vetta alla graduatoria. I campioni europei ed iridati in carica hanno dominato tutte e tre le prove, mostrando ancora una volta di essere in uno stato di forma eccezionale. Bissaro e Frascari hanno aperto con un 11° posto (scartato), per poi rimontare nove posizioni in classifica grazie ai due secondi posti ottenuti in seguito. La classifica è ancora molto corta anche se l’Australia dei fratelli Outteridge (secondi al Mondiale) è un po’ attardata a causa del parziale odierno di 8-10-6, appena sufficiente per rimanere in top10.

Grande avvio anche per il campione europeo di RS:X Mattia Camboni, il quale ha ottenuto due vittorie ed un secondo posto (scartato) che gli permettono di comandare la classifica parziale davanti all’olandese Kieran Badloe (trionfatore nella seconda regata) ed al francese Pierre Le Coq. Più attardati due tra i principali favoriti della competizione, infatti il fenomeno olandese Van Rijsselberghe ed il transalpino Loius Giard si trovano in quinta e sesta piazza con 11 punti scartando un 22° ed un 24° posto che potrebbero rivelarsi fatali nel caso di un altro passo falso.

Avvio a rilento per Flavia Tartaglini nel Windsurf femminile, infatti l’azzurra ha chiuso la prima giornata di gare in sedicesima piazza, frutto di un parziale di 10-16-17 che la pone già a 21 punti di ritardo dalla terza posizione di Charline Picon. Comanda la classifica l’olandese Lilian de Geus (con 2 punti) davanti alla cinese Peina Chen (4). Nella categoria del 470 femminile l’Italia ha impressionato con entrambi gli equipaggi che si trovano nelle prime tre posizioni parziali. Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini, campionesse iridate giovanili in carica, sono state regolari ed hanno ottenuto un secondo ed un quinto posto che permette loro di condividere la vetta della graduatoria con l’Olanda. La coppia formata da Elena Berta e Bianca Caruso si trova in terza posizione (a 2 punti dalla vetta) assoluta grazie a due ottime regate chiuse in terza e sesta posizione. Al maschile il giovane equipaggio azzurro composto da Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò è partito malissimo ed ora è costretto ad una lunga e faticosa rimonta dalla 26ma posizione. La top10 parziale dista già 25 punti e sarà molto complicato ricucire questo gap, anche se ci sono ancora molte regate per rimediare al 16° ed al 31° posto ottenuti oggi.

Il laser maschile azzurro non riesce a rialzarsi dopo il pessimo Mondiale e parte con il piede sbagliato anche questo appuntamento di Coppa, infatti Giovanni Coccoluto è rimasto nelle retrovie in entrambe le regate odierne, terminando con un 34-30 di parziale che lo relega in 32ma posizione. Attardato anche Nicolò Villa, 46° assoluto con un 48° ed un 39° posto nelle due prove. Silvia Zennaro lancia qualche segnale positivo nel Radial, collocandosi in decima posizione dopo la prima giornata. L’azzurra ha compensato il 17° posto d’apertura con una bella prova chiusa in sesta piazza, rimanendo vicina alla zona podio composta al momento dalla belga Plasschaert, la canadese Douglas e la svedese Olsson.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: CP DC Press Shutterstock.com