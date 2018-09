Golf, PGA Tour 2018: Rory McIlroy e Tiger Woods comandano il BMW Championship dopo il round d’esordio

I migliori golfisti del PGA Tour si sono spostato in Pennsylvania per darsi battaglia nel BMW Championship 2018 (montepremi 8,75 milioni di dollari). Il primo round ha già entusiasmato, con due tra i più amati dalle folle appaiati al comando con lo score di -8 (62 colpi). Si tratta dell’americano Tiger Woods e del nordirlandese Rory McIlroy, che sul percorso par 70 dell’Aronimik Golf Club di Newton Square (Pennsylvania, Stati Uniti), vantano un colpo di vantaggio sull’ottimo statunitense Xander Shauffele.

Fuori dal podio momentaneo con il punteggio di -6 troviamo un quartetto composto dallo svedese Alex Noren e dagli americani Peter Uihlein, Bill Horschel e Justin Thomas. -5 e top ten chiusa dal sudcoreano Byeong-Hun An, e dagli statunitensi Rickie Fowler, Ryan Armour ed Aaron Wise.

Classifica corta, con i migliori racchiusi in una manciata di colpi. Da tenere in considerazione per i prossimi round gli americani Jordan Spieth e Bryson DeChambeau, appaiati con -3 al 20° posto. Proprio DeChambeau viene da un periodo di stato di grazia non indifferente dopo aver vinto le ultime due kermesse del PGA Tour.

Round in chiaroscuro per Francesco Molinari. Il torinese non scavalca lo scoglio del par attestandosi in 39esima piazza. Giro in ogni caso solido, con 2 birdie e 2 bogey per saggiare le condizioni del percorso.













Foto: Shutterstock.com