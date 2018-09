Golf, PGA Tour 2018: Rickie Fowler e Tiger Woods in vetta al termine del primo round del Tour Championship

La stagione golfistica si sta avviando alla sua naturale conclusione ed è dunque tempo di Tour Championship (montepremi 8,75 milioni di dollari). L’evento del PGA Tour riservato ai primi 30 golfisti della money list si svolge sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti) e vede attualmente al comando Rickie Fowler e Tiger Woods. Il duo americano guida la leaderboard con il punteggio di -5 (65 colpi), uno meglio del connazionale Gary Woodland e dell’inglese Justin Rose.

-3 e quinta posizione per il nordirlandese Rory McIlroy, e per gli statunitensi Justin Thomas e Tony Finau. Chiudono la top ten con -2 lo spagnolo John Ram, l’australiano Jason Day, l’inglese Paul Casey e l’americano Xander Shauffele. Quest’ultimo difende il titolo conquistato brillantemente nella passata stagione.

Round d’attesa per Francesco Molinari. L’azzurro non supera lo scoglio del par chiudendo in 17esima posizione dopo un giro altalenante. 3 birdie ed altrettanti bogey non consentono al torinese di spiccare il volo con i migliori, ma mancano ancora 3 tornate.

Foto: Official Twitter PGA Tour