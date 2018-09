Golf, PGA Tour 2018: Justin Rose vola in vetta al Dell Technologies, Russell Knox e Abraham Ancer inseguono

Nessun atleta made in USA sul podio dopo il primo giro del Dell Technologies Championship, torneo incluso nel circuito PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del TPC Boston di Norton, nel Massachusetts. In vetta c’è l’inglese Justin Rose, che guida la leaderboard con un giro privo di sbavature e concluso in 65 colpi, a quota -6.

Rose è a caccia di un grande piazzamento che possa garantirgli la convocazione per la Ryder Cup 2018, in programma tra il 28 e il 30 settembre a Parigi. Ma alle sue spalle, intanto, scalpitano lo scozzese Russell Knox e il messicano Abraham Ancer, entrambi con 5 colpi sotto il par e distanti appena una lunghezza dalla vetta.

Ai piedi del podio, intanto, c’è un quartetto composto dagli statunitensi Chris Kirk, Beau Hossler, Keegan Bradley e Gary Woodland, che occupano il quarto posto a quota -4, mentre Dustin Johnson, numero 1 del ranking, è ottavo insieme ad altri sette giocatori, tutti a pari merito con 3 colpi sotto il par, in compagnia, tra gli altri, dell’enfant prodige statunitense Xander Schauffele e dello spagnolo Rafa Cabrera Bello.

L’equilibrio regna sovrano nel torneo. E così al 16° posto capita di trovare un gruppo composto da ben 17 atleti, distanti 4 lunghezze dalla vetta, tra cui i due fuoriclasse statunitensi Jordan Spieth, vincitore di 3 Major in carriera, e Brooks Koepka, che nel 2018 ha già trionfato in due tornei dello Slam, ossia lo US Open e il PGA Championship.

Tiger Woods, infine, non è riuscito a chiudere il primo giro sotto il par ed è attualmente 57° con una tornata in 72 colpi (+1) che lo costringerà agli straordinari per superare il taglio.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter European Tour