Golf, il ranking mondiale aggiornato: Dustin Johnson al comando, 6° Francesco Molinari

Da poco è stato aggiornato il ranking mondiale di golf (week 35) e, come da un po’ di tempo a questa parte, a comandare la classifica è Dustin Johnson (10.18 punti), il quale, però, ha perso qualcosina, rendendo la sua posizione molto instabile. A tallonarlo, infatti, è Brooks Koepka, distate appena un decimo dalla prima piazza. In terza posizione, un po’ più staccato dai primi due, troviamo Justin Thomas (9.53) a completare un podio tutto a stelle e strisce. Primo tra gli europei, l’inglese Justin Rose (9.30), a sua volta molto vicino al gradino più basso del podio.

Ottime notizie per la nostra punta di diamante Francesco Molinari (7.35), che, oltre a mantenere la sesta piazza, ha praticamente appaiato lo spagnolo Jon Rahm (li separa un solo centesimo) e si appresta a superarlo, ritoccando per l’ennesima volta il suo “best ranking” di sempre.

Continua la cavalcata inesorabile dell’appena 24enne statunitense Bryson DeChambeau – vincitore ieri del Dell Technologies Championship-, che recupera altre 5 posizioni, balzando dal 12° al 7° posto (alla fine del 2017 era solamente 99°!). Completano la top10 il nordirlandese Rory McIlroy e gli altri due americani Rickie Fowler e Jordan Spieth.

Resta in 26a posizione Tiger Woods con soli 20 eventi disputati, mentre per trovare un altro italiano bisogna scendere fino al 144° posto di Andrea Pavan. Il 29enne ha perso 4 posizioni nell’ultima settimana, ma il suo bilancio stagionale resta stratosferico con più di 600 posizioni recuperate!













IL RANKING MONDIALE DI GOLF AGGIORNATO (PRIME 20 POSIZIONI):

Dustin Johnson 10.18 Brooks Koepka 10.08 Justin Thomas 9.53 Justin Rose 9.30 Jon Rahm 7.36 Francesco Molinari 7.35 Bryson DeChambeau 6.94 Rory McIlroy 6.94 Rickie Fowler 6.66 Jordan Spieth 6.60 Jason Day 6.29 Tommy Fleetwood 5.99 Bubba Watson 5.30 Patrick Reed 5.27 Alex Noren 4.92 Paul Casey 4.79 Tony Finau 4.78 Hideki Matsuyama 4.64 Webb Simpson 4.60 Xander Schauffele 4.33

Foto: Shutterstock.com