Golf, European Tour: al Portugal Masters c’è Lucas Herbert in testa da solo dopo tre giri. Renato Paratore in lotta per il podio

Si è chiuso il terzo giro del Portugal Masters sul par 71 del Dom Pedro Victoria Golf Course di Vilamoura. Al comando si posiziona l’australiano Lucas Herbert, autore di un giro in 64 colpi che gli vale il -19 complessivo. A due colpi di distanza c’è l’inglese Tom Lewis, che ha realizzato la miglior prestazione odierna (61). Terzo posto in coabitazione, a -15, per lo svedese Marcus Kinhult e l’altro inglese Eddie Pepperell.

Renato Paratore continua a comportarsi molto bene ed è quinto a -14: con lui ci sono altri due uomini, il finlandese Mikko Korhonen e l’inglese Oliver Fisher, autore ieri di uno straordinario giro da record, in 59 soli colpi. In ottava posizione ci sono, a -13, lo spagnolo Pep Angles e il cinese Haotong Li. C’è un altro azzurro impegnato in questo terzo giro: è Nino Bertasio, che naviga nei bassifondi della classifica di coloro che hanno superato il taglio, e precisamente è al 69° posto (-3 complessivo, pari con il par nella giornata).

Per Lucas Herbert, dovesse arrivare il successo finale, ci sarebbe il coronamento di una stagione che l’ha visto terzo a Perth e all’Open di Sicilia, nonché quinto al Nordea Masters. Tom Lewis, che lo rincorre, sta invece cercando di continuare nelle belle cose fatte finora vedere sul Challenge Tour, in cui nelle ultime due settimane è arrivato primo al Bridgestone Challenge e terzo all’Open del Kazakistan. Curiosamente, la prima vittoria sul tour europeo l’ha ottenuta sette anni fa proprio in Portogallo.













Credits: Valerio Origo