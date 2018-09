Golf, European Tour 2018: Maximilian Kieffer al comando dell’Omega European Masters. Indietro i sei italiani in gara

Dopo il primo giro dell’Omega European Masters di Crans Montana (Svizzera), giunto ai 95 anni di vita, al comando con un giro da 64 colpi (6 sotto il par, che su questo campo è fissato a 70) c’è il tedesco Maximilian Kieffer, recentemente giunto terzo al Nordea Masters. Kieffer ha messo a segno, nel corso delle sue 18 buche, sette birdie a fronte di un unico bogey.

Alle spalle del tedesco si sono posizionati quattro giocatori: il francese Julien Guerrier, il danese Soren Kjeldsen, l’inglese Andy Sullivan e il giapponese Hideto Tanihara, tutti posizionati a quota -5: di questi, il giro più regolare l’ha compiuto Kjeldsen, autore di cinque birdie senza bogey. Appaiati in sesta posizione a 66 colpi ci sono lo scozzese David Drysdale, lo spagnolo Nacho Elvira, i sudafricani Erik Van Rooyen e Justin Walters. La decima piazza è occupata da otto giocatori, tra cui i due Thomas belgi, Pieters e Detry, e il neozelandese Ryan Fox.

Per quanto riguarda i protagonisti attesi alla vigilia, restano piuttosto vicini Matt Wallace, Lee Westwood, Danny Willett e Chris Wood, tutti a -2 al pari di Lucas Bjerregaard. Matthew Fitzpatrick, vincitore la scorsa settimana in Danimarca, è invece a -1 insieme a Martin Kaymer. Attardato, invece, Brett Rumford: l’australiano è rimasto pari con il par, mentre è andata molto peggio al thailandese Thongchai Jaidee, già a +5 ed in pesante odor di taglio.

Giro abbastanza opaco per la truppa italiana: Andrea Pavan avrebbe potuto aspirare a un buon piazzamento parziale, ma è incappato in un doppio bogey alla 15 e in un bogey alla 17, finendo pari con il par, così come Nino Bertasio ed Edoardo Molinari. A quota +1, invece, c’è Matteo Manassero, mentre Lorenzo Gagli ha chiuso con un +2 e Renato Paratore con un pesante +4, concretizzatosi soprattutto nelle prime nove buche.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: masuti / Shutterstock