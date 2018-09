Vuelta a España 2018: Elia Viviani non dà scampo a Sagan. Treno perfetto della Quick-Step, vittoria netta del campione d’Italia

Ricomincia la Vuelta a España 2018 e torna a splendere il tricolore. Dopo il giorno di riposo arriva il bis per Elia Viviani: il velocista della Quick-Step Floors trionfa alla grande nella decima tappa da Salamanca a Fermoselle, per un totale di 177 km. Volata davvero perfetta per il campione italiano che, supportato da un treno magistrale, è riuscito a trionfare senza problemi, con 200 metri finali davvero eccezionali. Resta in Maglia Rossa di leader britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Prima ora ad alte velocità, come di consueto. Oggi, a differenza delle altre giornate, forse a causa delle forze recuperate dal gruppo con il giorno di riposo, la fuga non è andata via al primo tentativo. Ad evadere è riuscito l’iberico Jesus Ezquerra (Burgos-BH) in solitaria. Qualche chilometro dopo però è arrivato il lusitano Tiago Machado (Katusha Alpecin) e si è andata a formare una coppia al comando. Il gruppo, guidato dalle compagini dei velocisti, non ha lasciato però troppo spazio: vantaggio che si è stabilizzato sui 3′, con pura gestione da parte del plotone.

A 30 chilometri dal traguardo sono stati ripresi i due attaccanti sotto il forcing della Bora-hansgrohe. Al contrattacco ha provato a partire Diego Rubio (Burgos-BH), senza però guadagnare troppo spazio. Ultimi 10 chilometri con il gruppo compatto a tutta verso la volata: treni dei velocisti attivissimi. L’unico che ha provato ad anticipare è stato l’austriaco Postlberger. La Quick-Step Floors, dopo l’errore nell’ultima uscita per le ruote veloci, questa volta non ha sbagliato davvero niente: vagone dopo vagone, prima Morkov, poi Sabatini a lanciare un Elia Viviani mostruoso negli ultimi 200 metri. Dominio assoluto, nessuno si è riuscito ad avvicinare alla ruota del campione italiano. Piazzati Peter Sagan (Bora-hansgrohe) e Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo). Nella top-10 anche Simone Consonni e Matteo Trentin.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FB Viviani