Giro di Gran Bretagna 2018: Ian Stannard vince in solitaria la settima tappa, terzo Giovanni Carboni. Julian Alaphilippe rimane leader

Ian Stannard taglia il traguardo in solitaria al termine della settima tappa del Giro di Gran Bretagna 2018, nella lunghissima frazione di 216,6 km da West Brigford a Mansfield. Il britannico del Team Sky precede di quasi un minuto il tedesco Nils Politt (Katusha) ed un ottimo Giovanni Carboni (Bardiani-CSF), terzo a 3’09”. Secondo successo di fila per la casa ciclistica britannica nella corsa a tappe di casa, dopo la vittoria dell’olandese Wout Poels nella giornata precedente. Il plotone giunge all’arrivo con con un ritardo di 4’04”, quindi Julian Alaphilippe ipoteca il primato in classifica generale, salvo imprevisti, alla vigilia dell’ultima frazione che dovrebbe prevedere un arrivo a ranghi compatti.

Stannard prende le distanze dal gruppo al 25° chilometro, 5000 m dopo si aggiungono altri quattro uomini a costituire la fuga di giornata: Nils Politt (Katusha), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF), Mark McNally (Wanty) e Alex Paton (Canyon Eisberg). Il massimo vantaggio del quintetto al comando raggiunge gli 8’30”, dopodiché il plotone inizia a tirare per cercare di ricucire il margine dagli attaccanti. Il britannico Alex Paton si rialza dai pedali dopo il terzo e ultimo traguardo volante in programma, a 59 km dal traguardo; il connazionale del Team Sky invece dimostra di credere nella vittoria di tappa, rilanciando l’azione offensiva ai -23. Ne fanno le spese il corridore Wanty e l’italiano della Bardiani-CSF, mentre il tedesco Politt rimane incollato alla ruota dell’avversario leader della corsa. Il terzo attacco del 31enne britannico si rivela decisivo, il corridore della Katusha non riesce più a reggere il passo e a -15 km dall’arrivo c’è un solo uomo al comando, con il plotone distante oltre quattro minuti.

Al traguardo Stannard alza le braccia sotto il cielo piovoso di Mansfield. Bisogna aspettare 59″ per vedere arrivare il secondo classificato, Nils Politt, poi altri 2’50” per completare il podio con Giovanni Carboni. Mark McNally giunge quarto con dieci secondi di vantaggio sugli inseguitori. Sprint di gruppo vinto dal lettone Emils Liepins (One Pro Cycling), ottavo Paolo Simion (Bardiani-CSF). In classifica generale il francese Alaphilippe mantiene 17″ di vantaggio sull’olandese Poels e 33″ sullo sloveno Primoz Roglic













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

luca.montanari@oasport.it

Foto: Ian_Sherriffs / Shutterstock.com