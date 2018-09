Giovanni Malagò sulle Olimpiadi Invernali 2026: “Aspettiamo evoluzione candidatura a due e auspico ancora una possibilità per Torino”

La tripla candidatura, come è noto, è stata bocciata, ma l’Italia non vuole mollare: l’obiettivo Olimpiadi Invernali 2026 è ancora parzialmente vivo. Esclusa Torino, si ripartirebbe da una candidatura di Milano e Cortina, ricordando quanto detto dai governatori Luca Zaia e Attilio Fontana, due giorni fa, in una nota congiunta. “Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili a portare avanti questa sfida insieme. Se Torino si chiama fuori, e ci dispiace, a questo punto restano due realtà, che si chiamano Veneto e Lombardia, per cui andremo avanti con le Olimpiadi del Lombardo-Veneto”.

Sul “piano B” ha detto la propria il presidente del CONI Giovanni Malagò quest’oggi che, a margine della Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Italiano che si è svolta nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo d’Accursio a Bologna, ha dichiarato: “Sulle Olimpiadi invernali è uscito un diluvio e un delirio di esternazioni su cosa si deve fare o cosa si deve pensare da parte di tante persone che credo non siano mai state ad un’Olimpiade, non invernale ma in assoluto, e probabilmente non la vedranno neanche. Però va bene così. Ho reso partecipi i colleghi della Giunta sulla situazione delle Olimpiadi. Aspettiamo di vedere l’ipotesi di questa nuova doppia candidatura. Auspico la possibilità da parte di Torino di poter far parte di questo progetto perché il Cio l’aveva sposato entusiasticamente. Lunedì ci potrebbe essere la costituzione di un esecutivo in Svezia e questo significherebbe l’ufficializzazione a breve della candidatura di Stoccolma. A Calgary il 13 novembre ci sarà un referendum per la candidatura del Canada e mi dicono che i sondaggi sono positivi” (fonte: gazzetta.it). Una dichiarazione di apertura quella della massima autorità dello sport nostrano ma che, nello stesso tempo, non vuol chiudere definitivamente la porta a Torino. Cosa c’è da aspettarsi nei prossimi giorni? Di sicuro i dubbi e le perplessità sull’organizzazione di questi Giochi non mancano.













Foto: Wikipedia