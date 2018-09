F1, GP Singapore 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dopo il Gran Premio d’Italia di Monza che potrebbe avere segnato in maniera indelebile il Mondiale di Formula Uno 2018, il circus torna in pista salutando definitivamente l’Europa e trasferendosi nella città-stato di Singapore. Tra i muretti di Marina Bay, dunque, si riproporrà nuovamente il duello tra Lewis Hamilton, sempre più lanciato verso il suo quinto titolo nella massima categoria, e Sebastian Vettel che, dopo il grave errore al via della gara di Monza, ha la consapevolezza di dover compiere un mezzo miracolo per rimontare rispetto al suo rivale numero uno.

Il tracciato di Singapore, che richiede ai piloti uno sforzo mentale e fisico davvero notevole (anche perchè si corre in notturna) solitamente è sempre stato favorevole alla Ferrari ma, come ben noto, è stato palcoscenico dell’incredibile incidente al via di dodici mesi fa, che spianò la strada di Lewis Hamilton verso la vittoria di Gran Premio e titolo. Tra le due scuderie, però, potrebbe inserirsi anche la Red Bull che, su questo tipo di tracciato, può sempre fare bene.

Il fine settimana di Marina Bay sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da SkySport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207), mentre nelle giornate di sabato e domenica saranno previste repliche anche su TV8 (canale 121 del pacchetto di Sky e 8 del digitale terrestre). Si potrà seguire tutto il weekend del Gran Premio di Singapore anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per vedere l’azione della F1 anche su smartphone, pc e tablet.

OASport, come consuetudine, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni turno o sessione, per non perdersi nemmeno un secondo dello spettacolo in notturna di Singapore. Di seguito il programma completo del fine settimana, per il quindicesimo appuntamento di questo avvincente Mondiale 2018.

GRAN PREMIO DI SINGAPORE 2018

PROGRAMMAZIONE SkySport1 e SkySportF1

Venerdì 14 settembre

ore 10.30-12.00 Prove libere 1

ore 14.30-16.00 Prove libere 2

Sabato 15 settembre

ore 12.00-13.00 Prove libere 3

ore 15.00 QUALIFICHE

Domenica 16 settembre

ore 14.10 GRAN PREMIO SINGAPORE 2018

