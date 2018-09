Ginnastica ritmica, Mondiali 2018: le convocate dell’Italia. Le Farfalle vogliono volare a Sofia!

Emanuela Maccarani, DT della Nazionale Italiana di ginnastica ritmica, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 10 al 16 settembre. La rassegna iridata, che assegnerà anche i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, potrà davvero regalare grandi soddisfazioni all’Italia: le Farfalle, dopo aver vinto Coppa del Mondo e World Challenge Cup, vanno alla caccia del bersaglio grosso e partiranno con i favori del pronostico insieme alla Russia e alle padrone di casa. Anche le individualiste Milena Baldassari e Alexandra Agiurgiuculese cercheranno di mettersi in mostra.

Di seguito le azzurre convocate per i Mondiali 2018 di ginnastica ritmica, la formazione verrà presentata ufficialmente domani a Desio in occasione del taglio del nastro del nuovo palazzetto edificato per ospitare gli allenamenti delle Farfalle.

GRUPPO:

Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Anna Basta, Agnese Duranti, Letizia Cicconcelli

INDIVIDUALISTE:

Milena Baldassarri, Alexandra Agiurgiuculese, Alessia Russo













Foto: Renzo Brico