Ginnastica, Olimpiadi Giovanili 2018: l’Italia si affida a Giorgia Villa per le medaglie. Tutti i convocati

L’Italia parteciperà alle Olimpiadi Giovanili 2018 con ben 84 atleti, una spedizione record per la competizione a cinque cerchi riservata agli juniores e ormai giunta alla terza edizione. Gli azzurrini saranno protagonisti a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre, tra di loro anche due ginnasti che cercheranno di mettersi in luce in un contesto altamente competitivo e probante.

Giorgia Villa vuole chiudere al meglio la propria carriera tra le under 16. La fresca Campionessa d’Europa all-around ha dominato la rassegna continentale che si è disputata ad agosto in quel di Glasgow dopo essersi laureata anche Campionessa d’Italia assoluta: ora la bergamasca è chiamata a un ultimo sforzo tra le piccole prima del salto di categoria tra le seniores atteso per il prossimo 1° gennaio. La ragazza classe 2002 partirà con i favori del pronostico e vuole tornare a casa con un nuovo vagone di medaglie, l’allieva di Enrico Casella ci farà sicuramente divertire nel concorso generale individuale ma anche nelle varie specialità.

Nel 2010 Carlotta Ferlito esplose proprio in questa competizione, quattro anni fa Iosra Abdelaziz (ormai ritirata) si mise al collo l’argento alle parallele asimmetriche, questa volta si spera di festeggiare in grande. Al maschile, invece, ci affideremo al buon Lay Giannini che si è già messo in luce agli Europei di categoria e che potrebbe togliersi delle belle soddisfazioni.