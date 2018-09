Ginnastica ritmica, Mondiali 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

I Mondiali 2018 di ginnastica ritmica si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 10 al 16 settembre. La rassegna iridata assegnerà i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia punta subito al bersaglio: le Farfalle hanno infatti tutte le carte in regola per salire sul podio nel concorso generale e sbrigare la pratica a cinque cerchi, le ragazze di Emanuela Maccarani possono puntare anche al bersaglio pieno considerando la stagione ma la sfida contro le padrone di casa e la Russia si preannuncia molto intensa. Attenzione anche ad Alexandra Agiurgiculese e Milena Baldassarri anche se le big tra le individualiste sembrano ancora essere lontane.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari dei Mondiali 2018 di ginnastica ritmica. Gli orari sono italiani (in Bulgaria sono un’ora avanti rispetto a noi). La Rai detiene i diritti tv della competizione, il palinsesto deve essere ancora svelato. Prevista anche la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE:

09.00-17.50 Concorso generale individuale – Qualificazioni (cerchio e palla), Prima parte

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE:

09.00-17.55 Concorso generale individuale – Qualificazioni (cerchio e palla), Seconda parte

19.30-20.00 Finali di Specialità individuale – Cerchio

19.30-20.00 Finali di Specialità individuale – Palla

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE:

09.00-15.50 Concorso generale individuale – Qualificazioni (clavette e nastro), Prima parte

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE:

09.00-15.45 Concorso generale individuale – Qualificazioni (clavette e nastro), Seconda parte

19.30-20.00 Finali di Specialità individuale – Clavette

20.05-20.30 Finali di Specialità individuale – Nastro

VENERDÌ 14 SETTEMBRE:

13.00-19.00 Concorso generale individuale – Finale

SABATO 15 SETTEMBRE:

12.00-18.30 Concorso generale a squadre – Finale

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

14.00-14.40 Finali di Specialità a squadre – Cinque cerchi

14.50-15.35 Finali di Specialità a squadre – Esercizio misto













Foto: Pier Colombo