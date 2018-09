Frosinone-Juventus, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Oggi, domenica 23 settembre, alle ore 20.30, si svolgerà Frosinone-Juventus, incontro della quinta giornata di Serie A di calcio. Allo stadio Benito Stirpe i ciociari partono già un gradino più in basso al cospetto dei campioni d’Italia in carica, unica squadra finora a punteggio pieno dopo le prime quattro uscite.

I gialloblu non hanno ancora strappato un successo da inizio campionato, l’unico risultato positivo ottenuto è stato il pareggio a reti bianche contro il Bologna al termine della seconda giornata. Moreno Longo per tentare il colpaccio opta per un 3-5-2, con i difensori Francesco Zampano e Cristian Molinaro “promossi” ad esterni a centrocampo, mentre in cabina di ragia potrebbe trovare posto Lorenzo Crisetig (con un ottimo passato in Under21 poi quasi scomparso dai riflettori). Il Frosinone, oltre al Bologna, è l’unico club della massima serie a non aver ancora realizzato una rete, per questo permangono gli interrogativi sulle due punte da schierare: attualmente pare quasi sicuro di un posto Perica, al suo fianco ballottaggio tra Ciano e Campbell.

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Khedira (infortunio che rischia di tenerlo fermo almeno altre tre settimane) e Douglas Costa (squalificato oltre che infortunato). Turnover bianconero: Benatia (o Rugani) parte titolare a fianco di Chiellini in difesa, mentre resta il dubbio sulla fascia sinistra tra Alex Sandro e Cancelo, Cuadrado invece si ritaglia uno spazio a destra; spazio a Betancur nella linea mediana a tre insieme a Emre Can e Pjanic; torna in campo dal primo minuto Dybala, con Bernardeschi e Cristiano Ronaldo al suo fianco.

Fischio d’inizio di Frosinone-Juventus, match valevole la quinta giornata di Serie A, alle ore 20.30. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni.

Domenica 23 settembre

Ore 20-30 Frosinone-Juventus

PROBABILI FORMAZIONI:

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Crisetig, Halfredsson, Molinaro; Perica, Ciano. All.: Longo

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Benatia, Chiellini, Cancelo; Can, Pjanic, Betancur; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Allegri













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

luca.montanari@oasport.it

Foto: bestino / shutterstock