Fiorentina-Fortuna Hjorring, Champions League calcio femminile 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Questa sera alle ore 19.00 l’Artemio Franchi di Firenze sarà teatro di una partita importante dal punto di vista internazionale. La Fiorentina Women’s FC, infatti, farà il proprio esordio nella Champions League di calcio femminile ed affronterà le danesi del Fortuna Hjorring nell’andata dei sedicesimi di finale. Si tratta della seconda partecipazione delle toscane in questa rassegna dopo aver staccato il biglietto nello spareggio vinto contro il Tavagnacco al termine della stagione scorsa (frutto anche dell’acquisizione del diritto sportivo del Brescia da parte del Milan, non sufficiente per consentire alla società rossonera di prendere il posto delle Leonesse in Europa, seconde nel campionato passato).

Non una prima volta il confronto tra le due compagini. Circa 12 mesi fa, infatti, le gigliate e la formazione allenata da Carrie Kveton si erano incontrate e a prevalere, in maniera sorprendente, furono le fiorentine grazie al successo interno 2-1, firmato dalle reti di Valery Vigilucci e di Ilaria Mauro. L’intenzione della compagine di Antonio Cincotta è quella di replicare quanto fatto l’anno passato ma non sarà affatto facile.

Il match non dovrebbe godere della diretta televisiva ma OASport vi fornirà adeguati aggiornamenti ed approfondimenti a riguardo attraverso la propria DIRETTA LIVE testuale. Di seguito il programma del confronto:

Mercoledì 12 settembre

ore 19.00 Fiorentina-Fortuna Hjorring – Sedicesimi di finale di Champions League (calcio femminile).













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fiorentina Women’s Football Club