Calcio femminile, Spareggio Champions League: Fiorentina-Tavagnacco 3-0, le viola conquistano il pass europeo

Ultimo match ufficiale per il campionato italiano di calcio femminile ad Albano Terme (Padova). Dopo che il Milan ha preferito rinunciare alla partecipazione in Champions League nella prossima stagione (avendo acquisito esclusivamente il titolo sportivo del Brescia) e deciso di conquistare per propri meriti l’Europa, sono state Fiorentina e Tavagnacco, terze a pari punti al termine del torneo nazionale, a giocarsi il posto nella massima competizione continentale tramite uno spareggio.

Ebbene, si sono imposte le viola per 3-0 in una gara gestita ottimamente dalle ragazze allenate dalla coppia Sauro Fattori/Antonio Cincotta. Ne avevano di più le toscane e lo hanno dimostrato grazie ad una doppietta di Elena Linari e al gol di Alia Guagni, chiudendo i conti a metà ripresa.

Le gigliate raggiungono, quindi, la Juventus al sorteggio dei sedicesimi di finale di Champions, programmato il 17 agosto a Nyon (Svizzera), con le gare che si terranno il 12-13 e 26-27 settembre. Atto conclusivo previsto, invece, a Budapest (Ungheria) il 18 maggio 2019.













Foto: pagina facebook Fiorentina Women’s Football Club