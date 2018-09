Fantacalcio Champions League 2018-2019: le quotazioni per l’asta e le probabili formazioni. I consigli e le possibili scommesse

Sta per tornare lo spettacolo del grande calcio europeo con la Champions League 2018-2019. Il massimo torneo continentale è pronto a regalare anche quest’anno grandi emozioni a tutti i tifosi. Il Real Madrid andrà a caccia del quarto titolo consecutivo, ma le avversarie di livello non mancheranno di certo. Saranno quattro le squadre italiane che proveranno ad essere protagoniste: Juventus, Inter, Napoli e Roma. Una competizione unica, che per molti appassionati diventa ancora più speciale per il Fantacalcio.

Per tutti i fantallenatori che vogliono fare l’asta e creare la formazione dei sogni, OASport vi propone i consigli per allestire la propria squadra per il Fantacalcio. Andremo ad analizzare squadra per squadra le probabili formazioni, con i giocatori su cui puntare e le possibili scommesse, per costruire la squadra più forte e poter vincere il torneo.

FANTACALCIO CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019

Real Madrid

I campioni in carica hanno perso Zidane e Cristiano Ronaldo, ma restano una delle squadre da battere anche per questa stagione. Lopetegui ha iniziato bene con tre vittorie in campionato e la qualità della rosa resta pazzesca. Curtois darà ulteriore solidità nel reparto difensivo, mentre Vinicius cercherà di sorprendere in attacco.

Probabile formazione: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Modric, Casemiro; Bale, Benzema, Asensio

I CONSIGLI DI OA SPORT: Ramos, Modric, Bale

L’UOMO DA BONUS: Benzema

LE POSSIBILI SORPRESE: Vinicius, Diaz

Barcellona

I catalani sono pronti a tornare ai vertici dopo l’eliminazione ai quarti dello scorso anno. In Spagna hanno dominato con campionato e coppa e in questa stagione hanno ribadito la supremazia, vincendo l’ultima partita 8-2 (con l’Huesca). Messi resta la stella indiscussa e gli arrivi di Malcom e Vidal rafforzano ulteriormente il reparto offensivo.

Probabile formazione: Ter Stegen; Roberto, Umtiti, Pique, J.Alba; Rakitic, Busquets, Coutinho, Suarez, Messi, Dembélé

I CONSIGLI DI OA SPORT: Rakitic, Coutinho, Suarez

L’UOMO DA BONUS: Messi

LE POSSIBILI SORPRESE: Malcom

Manchester City

La squadra di Guardiola dopo aver conquistato il quinto campionato, vuole sfatare il tabù in Europa. Il tecnico spagnolo potrà contare su una squadra rimasta pressoché invariata rispetto allo scorso anno e quindi già ben consolidata. In Premier ha ottenuto 10 punti in quattro giornate. Il colpo di mercato è stato Mahrez, che rende ancora più forte un attacco già stellare.

Probabile formazione: Ederson; Mendi, Laporte, Kompany, Walker; Fernandinho, Gundogan, D. Silva; Sterling, Aguero, Mahrez

I CONSIGLI DI OA SPORT: Fernandinho, Laporte, Sterling

L’UOMO DA BONUS: Aguero

LE POSSIBILI SORPRESE: Mahrez, Gabriel Jesus

Liverpool

L’obiettivo della squadra di Klopp è ripetere la grande impresa dello scorso anno, sperando questa volta in un epilogo differente. In Premier è a punteggio pieno e la rosa a disposizione fa davvero paura. Salah è un fuoriclasse, che insieme a Firmino e Mané può davvero mettere in crisi le difese avversarie. Serviva un portiere e ne è arrivato uno di qualità come Alisson.

Probabile formazione: Allison, Robertson, Gomez, Van Dijk, Alexander-Arnold; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané

I CONSIGLI DI OA SPORT: Firmino, Mané, Van Dijk

L’UOMO DA BONUS: Salah

LE POSSIBILI SORPRESE: Keita, Origi

Bayern Monaco

I campioni di Germania ogni anno riescono sempre ad arrivare ai vertici e anche in questa stagione partiranno di diritto tra le favorite. Il neo tecnico Kovac dovrà dimostrare di essere all’altezza, ma potrà contare su una rosa ben consolidata negli anni. Lewandowski è un bomber nato, James Rodríguez e Robben sanno incantare.

Probabile formazione: Neur, Alaba, Hummels, Boateng, Kimmich; Thiago, Tolisso, Goretzka; James Rodríguez, Lewandowski, Robben

I CONSIGLI DI OA SPORT: James Rodríguez, Robben, Boateng

L’UOMO DA BONUS: Lewandowski

LE POSSIBILI SORPRESE: Goretzka

Atlético Madrid

Dopo aver vinto l’Europa Leauge, la squadra di Diego Simeone è pronta a fare il salto di qualità e conquistare il torneo più importante. Nell’ultima di campionato è arrivata la pesante sconfitta con il Celta Vigo, ma la classe dei giocatori non si discute. Diego Costa e Griezmann sono la coppia delle meraviglie, mentre in difesa c’è il giusto mix di esperienza e giovani.

Probabile formazione: Oblak; Filipe Luis, Godin, Savic, Gimenez; Koke, Thomas, Saúl Ñíguez, Lemar; Diego Costa, Griezmann

I CONSIGLI DI OA SPORT: Griezmann, Koke, Godin

L’UOMO DA BONUS: Diego Costa

LE POSSIBILI SORPRESE: Lemar

Paris Saint-Germain

Sarà l’anno buono per i francesi? Ormai da anni si attende il grande acuto del PSG, che se in campionato continua a dominare, in Champions dovrà fare di più per brillare. La rosa è di un livello incredibile in attacco, ma non altrettanto negli altri reparti. In panchina Tuchel dovrà provare a trovare la quadra.

Probabile formazione: Areola; N’Sokl, Kimpembe, Silva, Meunler; Marnquinhos, Rabiot, Di Maria, Neymar, Mbappe; Cavani

I CONSIGLI DI OA SPORT: Mbappe, Cavani, Di Maria

L’UOMO DA BONUS: Neymar

LE POSSIBILI SORPRESE: Rabiot

Juventus

I bianconeri quest’anno hanno messo la Champions League come obiettivo principale della stagione. L’arrivo di Cristiano Ronaldo può dare quella svolta decisiva che serve alla squadra di Massimiliano Allegri per alzare finalmente il trofeo. L’avvio di campionato ha dimostrato subito che questa è una squadra costruita per vincere e ora dovrà ripetersi anche in Europa.

Probabile formazione: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Douglas Costa

I CONSIGLI DI OA SPORT: Mandzukic, Pjanic, Alex Sandro

L’UOMO DA BONUS: Cristiano Ronaldo

LE POSSIBILI SORPRESE: Bernardeschi, Bentancur

Inter

Il ritorno nell’Europa che conta per i nerazzurri rischia di essere subito complicato. L’Inter si troverà infatti in un girone di ferro con Barcellona, Tottenham e PSV. La squadra di Spalletti non ha iniziato al meglio la stagione, ma ha fatto comunque vedere dei lampi di classe dai giocatori più forti. Servirà però un miglioramento importante per sperare nel passaggio del turno.

Probabile formazione: Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

I CONSIGLI DI OA SPORT: Nainggolan, Perisic, Skriniar

L’UOMO DA BONUS: Icardi

LE POSSIBILI SORPRESE: Politano, Lautaro Martínez

Napoli

Una rosa consolidata, che lo scorso anno andò però male in Champions, uscendo ai gironi. Il sorteggio questa volta è stato però sfortunato, con PSG e Liverpool che saranno difficili da superare. Carlo Ancelotti può dare la mentalità vincente alla squadra, ma la sconfitta 3-0 con la Sampdoria lascia aperti dei grossi dubbi.

Probabile formazione: Ospina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Diawara, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne

I CONSIGLI DI OA SPORT: Zielinski, Callejon, Milik

L’UOMO DA BONUS: Insigne

LE POSSIBILI SORPRESE: Verdi

Roma

Fare meglio dello scorso anno non sarà certo facile, ma i giallorossi sono pronti ad essere di nuovo protagonisti. Di Francesco non ha ancora trovato la quadra e in campionato lo si è visto. Il potenziale della rosa però è elevato e i nuovi acquisti una volta inseriti potranno fare la differenza.

Probabile formazione: Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Under, Pastore, El Shaarawy; Dzeko

I CONSIGLI DI OA SPORT: Pastore, Nzonzi, Kolarov

L’UOMO DA BONUS: Dzeko

LE POSSIBILI SORPRESE: Kluivert

Manchester United

Critiche infinite per Mourinho, che per ora resiste e va avanti. L’inizio dello United è stato sotto le aspettative e ci sono poche certezze per il prosieguo della stagione. Sulla carta la rosa è di grande livello con giocatori come Pogba, Sánchez e Lukaku, ma servirà una svolta per diventare competitivi.

Probabile formazione: de Gea, Smalling, Lindelof, Herrera; Sánchez, Matic, Pogba, Fred, Valencia; Lingard, Lukaku

I CONSIGLI DI OA SPORT: Pogba, Sánchez, Fred

L’UOMO DA BONUS: Lukaku

LE POSSIBILI SORPRESE: Lingard, Rashford

Tottenham

Un’altra squadra inglese che può dare filo da torcere alle big. L’inizio di campionato ha portato 9 punti in quattro partite, anche se la squadra di Pochettino non sembra più quella dei tempi migliori. Kane però resta una garanzia, mentre la difesa sembra un po’ traballante.

Probabile formazione: LLoris, Rose, Vertonghen, Alderweireld, Trippier; Alli; Dembélé, Dier; Eriksen, Lucas Moura, Kane

I CONSIGLI DI OA SPORT: Eriksen, Alli, Lucas Moura

L’UOMO DA BONUS: Kane

LE POSSIBILI SORPRESE: Son, Dier

Valencia

La formazione di Marcelino ha iniziato male la Liga con due punti in tre partite. Una squadra che però ha indubbiamente del potenziale, anche se visti i tanti nuovi acquisti ci vorrà tempo per vederla giocare al meglio. In attacco però Rodrigo e Gameiro potranno regalare diversi gol.

Probabile formazione: Neto; Gava, Diakhaby, Paulisa, Piccini; Wass, Parejo; Cheryshev, Soler, Rodrigo, Gameiro

I CONSIGLI DI OA SPORT: Gameiro, Cheryshev, Parejo

L’UOMO DA BONUS: Rodrigo

LE POSSIBILI SORPRESE: Batshuayi

Borussia Dortmund

Una squadra da non sottovalutare che dopo qualche stagione buia sta ritrovando la strada giusta. La rosa è ricca di giovani e lo svizzero Favre proverà a dare la sua filosofia di gioco. I talenti non mancano, ma bisognerà vedere come reggeranno l’impatto con la Champions.

Probabile formazione: Burkl; Schemlezer, Diallo, Akanji, Piszczek; Witsel, Dahoud; Delaney, Reus, Philipp, Wolf

I CONSIGLI DI OA SPORT: Reus, Witsel, Akanji

L’UOMO DA BONUS: Philipp

LE POSSIBILI SORPRESE: Wolf

Olympique Lione

I francesi non sembrano in grado di fare paura, anche se in rosa ci sono comunque dei giocatori di buon livello a partire da Depay e Fekir in attacco. Poche certezze invece in difesa con tanti giovani.

Probabile formazione: Lopes; Mendy, Deayer, Marcelo, Rafael; Ndombele, Aourar; Fekir, Traore, Depay, Cornet

I CONSIGLI DI OA SPORT: Fekir, Aourar, Traore

L’UOMO DA BONUS: Depay

LE POSSIBILI SORPRESE: Cornet

Monaco

La squadra di Jardim ha bisogno di ritrovarsi, visto il pessimo inizio di campionato con quattro punti in altrettante partite. Squadra che anche quest’anno è cambiata moltissimo e il tecnico portoghese dovrà essere bravo a trovare i giusti meccanismi.

Probabile formazione: Benaglio; Barreca, Glik, Jemerson, Henrichs; Benasser, Golovin; Lopes ,Tilemans, Chadli, Falcao

I CONSIGLI DI OA SPORT: Tilemans, Lopes, Golovin

L’UOMO DA BONUS: Falcao

LE POSSIBILI SORPRESE: Jemerson

Schalke 04

Zero punti in due partite. Inizio da incubo in Bundesliga per la squadra di Tedesco. Difficile pensare che in Champions la situazione possa essere ribaltata, vista la squadra di buona qualità, ma senza una vera stella.

Probabile formazione: Fährmann; Sane, Naldo, McKennie, Harit; Rudy, Bentaleb, Caligiuri; Konoplianka, Uth, Embolo

I CONSIGLI DI OA SPORT: Harit, Bentaleb, Embolo

L’UOMO DA BONUS: Uth

LE POSSIBILI SORPRESE: Baba

Porto

I campioni di Portogallo sono stati inseriti nel gruppo più facile sulla carta e avranno quindi buone chance di qualificarsi. Ci sono infatti diversi giocatori in grado di fare la differenza come Brahimi, Herrera e Aboubakar

Probabile formazione: Casillas; Felipe, Militão, Pereira, Telles; Herrera, Oliveira, Otávio; Aboubakar, Brahimi, Marega

I CONSIGLI DI OA SPORT: Herrera, Brahimi, Telles

L’UOMO DA BONUS: Aboubakar

LE POSSIBILI SORPRESE: Marega

Benfica

Ottimo avvio di campionato per la seconda squadra portoghese, che si trova al comando con 10 punti in quattro partite. Il passaggio del turno è alla portata con una squadra ricca di giovani promettenti.

Probabile formazione: Vlachodimos; Almeida, Dias, Grimaldo, Jardel; Fejsa, Fernandes, Pizzi; Cervi, Salvio, Seferovic

I CONSIGLI DI OA SPORT: Salvio, Grimaldo, Dias

L’UOMO DA BONUS: Pizzi

LE POSSIBILI SORPRESE: Zivkovic

PSV Eindhoven

I campioni d’Olanda hanno ricominciato al meglio la stagione con quattro vittorie consecutive, ma in Champions si troveranno in un gruppo impossibile con Barcellona, Tottenham e Inter. Nella squadra di van Bommel non mancano comunque i talenti da scoprire.

Probabile formazione: Zoet; Angelino, Viergever, Schwaab, Dumflese; Rosario, Hendrix; Pereiro, Lozano, Bergwijin, de Jong

I CONSIGLI DI OA SPORT: Lozano, Pereiro, Bergwijin

L’UOMO DA BONUS: de Jong

LE POSSIBILI SORPRESE: Rosario

Ajax

Una squadra con una grande storia, che sta cercando di ritrovare i fasti di un tempo. In campionato continua il duello serrato con il PSV, mentre in Champions il girone non è proibitivo e avranno l’occasione di passare il turno.

Probabile formazione: Onana; Tagliafico, Blind, de Ligt, Mazaroul; de Jong, Schone; Neres, Tadic, Zyech, Huntelaar

I CONSIGLI DI OA SPORT: Zyech, de Ligt, Tadic

L’UOMO DA BONUS: Huntelaar

LE POSSIBILI SORPRESE: Neres

Hoffenheim

Difficile, ma non impossibile sulla carta il passaggio del turno dei tedeschi. Diversi i giocatori di buon livello, con una squadra che può contare su una difesa solida e sulla classe di Kramaric in attacco.

Probabile formazione: Baumann; Vogt, Admas, Akpoguma; Schulz, Bittencourt; Grillistch, Zuber, Kaderabek; Szalai, Kramaric

I CONSIGLI DI OA SPORT: Bittencourt, Szalai, Schulz

L’UOMO DA BONUS: Kramaric

LE POSSIBILI SORPRESE: Grillistch

Lokomotiv Mosca

Candidata come sorpresa di questa Champions vista la collocazione in prima fascia che la ha permesso di entrare in un girone assolutamente alla portata. La vittoria del campionato russo ha dimostrato le qualità di questa squadra che ora proverà a ripetersi anche in Europa.

Probabile formazione: Guliherme; Rybus, Corluka, Kvirkvelia, Ignatjev; Denisov, Krychowiak; Miranchuk, Fernandes, Farfan, Smolov

I CONSIGLI DI OA SPORT: Krychowiak, Farfan, Corluka

L’UOMO DA BONUS: Smolov

LE POSSIBILI SORPRESE: Miranchuk

CSKA Mosca

L’altra squadra di Mosca si trova invece in un girone molto duro con Roma e Real Madrid e il passaggio del turno è davvero difficilissimo. Una rosa discreta, ma che ha pochi giocatori di livello internazionale.

Probabile formazione: Akinfeev; Nabakin, Magnusson, Rodrigo; Bistrovic, Efremov, Vlasic, Dzagoev, Fernadnes, Chalov, Hernandez

I CONSIGLI DI OA SPORT: Fernadnes, Vlasic, Dzagoev

L’UOMO DA BONUS: Hernandez

LE POSSIBILI SORPRESE: Magnusson

Shakhtar Donetsk

Gli ucraini sono sempre un avversario ostico, soprattutto quando giocano in casa. Come di consueto una squadra con tantissimi brasiliani, che ha iniziato al meglio il campionato, dove si trova in testa con 18 punti in 7 giornate.

Probabile formazione: Pyatov; Ismalily, Rakitsky, Khocholava; Danchenko; Patrick, Stepanenko; Taison, Wellington, Marlos; Júnior Moraes

I CONSIGLI DI OA SPORT: Taison, Marlos, Stepanenko

L’UOMO DA BONUS: Júnior Moraes

LE POSSIBILI SORPRESE: Ismaily

Galatasaray

Fatih Terim ha condotto la squadra di Instanbul al titolo e ora proverà a portarla avanti anche in Europa, considerando il gruppo non impossibile. Qualche buon giocatore, come l’ex Inter Nagatomo e il centrocampista Ndiaye.

Probabile formazione: Muslera; Nagatomo, Calik, Maicon; Mariano; Fernando, Belhanda, Ndiaye; Onyekuru, Derdiyok, Feghouli

I CONSIGLI DI OA SPORT: Ndiaye, Onyekuru, Nagatomo

L’UOMO DA BONUS: Derdiyok

LE POSSIBILI SORPRESE: Rodrigues

Club Bruges

Tutta da scoprire la compagine belga, che in campionato sta volando con 16 punti in 6 partite. Una squadra giovane con i giocatori che avranno una vetrina importante per mettersi in luce.

Probabile formazione: Letica; Mitrovic, Denswil, Poulain; Arnaut, Rits, Vormer, Vanaken, Dennis; Wesley, Razaei

I CONSIGLI DI OA SPORT: Vormer, Vanaken, Denswil

L’UOMO DA BONUS: Razaei

LE POSSIBILI SORPRESE: Dennis

Young Boys

A punteggio pieno nel campionato svizzero dopo sei giornate, ma rischiano di uscire senza punti dall’esperienza europea, viste le avversarie nel girone.

Probabile formazione: von Ballmoss; Benito, Wuthrich, von Bergen, Mbabu; Moumi, Bertone, Sanogo, Fassnacht; Hoarau, Assale

I CONSIGLI DI OA SPORT: Mbabu, Sanogo, Hoarau

L’UOMO DA BONUS: Assale

LE POSSIBILI SORPRESE: Fassnacht

Stella Rossa Belgrado

I serbi sono riusciti a tornare nella massima competizione europea con una qualificazione storica. Non hanno grandi talenti, ma davanti all’infuocato pubblico di casa possono davvero esaltarsi.

Probabile formazione: Borjan; Rodic, Babic, Degenek, Stojkovic; Jovicic, Jovanovic; Jonathan, Ebecilio, El Fardou; Pavkov

I CONSIGLI DI OA SPORT: Pavkov, Babic, Ebecilio

L’UOMO DA BONUS: El Fardou

LE POSSIBILI SORPRESE: Boakye

AEK Atene

La rosa dei greci ha un valore complessivo davvero basso e sarà difficile vederli protagonisti. La squadra è comunque molto giovane e qualche talento potrebbe brillare.

Probabile formazione: Barkas; Hult, Lamprapolus, Oikonomou, Bakakis; Simoes, Galanopolus; Mantalos, Livaja, Bakasetas; Ponce

I CONSIGLI DI OA SPORT: Mantalos, Livaja, Simoes

L’UOMO DA BONUS: Ponce

LE POSSIBILI SORPRESE: Galanopolus

Viktoria Plzen

Una formazione fatta quasi tutta da calciatori cechi, con poca esperienza internazionale. Il ruolo di squadra cuscinetto sembra scontato sulla carta, considerando anche il pesante 4-0 subito nell’ultima giornata dallo Slavia Praga.

Probabile formazione: Kozacik, Limbeserky, Hubnik, Perncia, Reznik; Hrosovsky, Horava; Zeman, Cermak, Petrzela, Krmencik

I CONSIGLI DI OA SPORT: Hrosovsky, Horava, Cermak

L’UOMO DA BONUS: Krmencik

LE POSSIBILI SORPRESE: Ekpai

