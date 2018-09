Fantacalcio 2018-2019: risultati, pagelle e voti della terza giornata. Tutti i bonus e malus

Nel weekend del 1-2 settembre si è disputata la terza giornata della Serie A 2018-2019, il campionato entra nel vivo prima della sosta per le Nazionali e si fa sul serio anche col Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in contemporanea al torneo e che ricalca le gesta dei campioni che vediamo in campo nelle varie giornate. Come sempre c’è grande attesa per sapere quanti punti hanno portato a casa i propri giocatori tra voti in pagella (di Gazzetta dello Sport), bonus e malus che prevedono gol segnati e subiti, assist, cartellini e altre variabili che rendono questo gioco sempre più appassionante.

Il lunedì è un giorno sacro per tutti i magic allenatori che possono così scoprire il proprio risultato sommando tutti i punteggi ottenuti dagli undici uomini schierati in campo. Sapere il totale di punti realizzati e conoscere i risultati degli avversari è davvero fondamentale per poter capire come si è andati,s e si può esultare o se ci si deve rammaricare rimandando il riscatto al prossimo appuntamento. Di seguito il tabellone completo con tutti i punteggi dei giocatori (voti, bonus, malus) nella prima giornata di Serie A valida per il Fantacalcio 2018-2019.

