Calcio, Nations League 2018-2019: Italia-Polonia. Programma, orari e tv

La nazionale italiana di calcio targata Roberto Mancini torna in campo per il primo incontro ufficiale dopo la mancata qualificazione ai Mondiali russi. Il Bel Paese esordisce a Bologna contro la Polonia nella Uefa Nations League, la nuova competizione riservata alle 55 nazionali europee che metterà in palio anche gli ultimi quattro posti per l’Europeo itinerante del 2020. Gli azzurri sono nella Lega A, destinata alle prime 12 nazioni del ranking UEFA, e sono inseriti nel girone con Polonia e Portogallo. La vincente del raggruppamento (che si articola su 4 giornate) si qualificherà per le Final 4 che si disputeranno nel giugno 2019, mentre la terza retrocederà nella Lega B.

Il CT Roberto Mancini è chiamato a risollevare le sorti di una nazionale che deve rialzarsi dopo il fallimento del ciclo precedente di Giampiero Ventura. L’ex allenatore di Zenit e Inter punterà sulla classe di Lorenzo Insigne, il giocatore azzurro più talentuoso, e sulla freschezza e spensieratezza di alcuni giovani interessanti come Cristante, Pellegrini, Donnarumma, Caldara, Barella e Chiesa. Il match dello stadio Dall’Ara di Bologna tra Italia e Polonia verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1 ed in streaming sul portale web Rai Play. Il calcio d’inizio della sfida è previsto per le ore 20.30 di venerdì 7 settembre. OASport vi garantisce la copertura dell’incontro con la consueta DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti in tempo reale.

VENERDÌ 7 SETTEMBRE

Stadio Dall’Ara, ore 20.30: Italia-Polonia (diretta tv su Rai 1)

Foto: Marco Iacobucci EPP/ Shutterstock.com