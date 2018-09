Serie A 2018-2019, risultati e classifica dopo la terza giornata: pesante sconfitta del Napoli a Genova, si sblocca la Lazio contro il Frosinone

La terza giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 ha emesso i suoi verdetti. In un turno spalmato da venerdì a domenica si è conferma la Juventus, vincente sul campo del Parma (2-1), grazie alle reti di Mario Mandzukic e di Blaise Matuidi. Ducali a cui vanno fatti i complimenti per l’ottima prestazione, suggellata dal momentaneo pareggio firmato dall’ex romanista Gervinho. Ancora a secco di gol Cristiano Ronaldo.

Prima vittoria stagione per le due milanesi: il Milan si è imposto nel big match di San Siro contro la Roma (2-1) con Kessié e Cutrone a segno negli ultimi scampoli del match. Marcatura del momentaneo pareggio ad opera di Fazio, non sufficiente per evitare la capitolazione giallorossa; successo esterno dell’Inter (3-0) a Bologna con Nainggolan, Candreva e Perisic in gol.

Napoli e Lazio nelle partite domenicali ottengono dei risultati antitetici. A sorpresa i partenopei sono stati sconfitti 3-0 dalla Sampdoria di Marco Giampaolo per effetto della doppietta di Defrel e della rete di Quagliarella. Prima vittoria stagionale per i biancocelesti all’Olimpico contro il neopromosso Frosinone: decisiva una rete di Luis Alberto. Per quanto riguarda le altre partite, Fiorentina vittoriosa contro l’Udinese 1-0, successo esterno del Cagliari (1-0) contro l’Atalanta, pari (0-0) tra Chievo e Empoli e festival del gol tra Sassuolo e Genoa con i neroverdi vittoriosi 5-3. Infine vittoria del Torino 1-0 contro la SPAL in un match ritardato dalla sospensione per pioggia nel primo tempo.

CALCIO – SERIE A 2018-2019 – TERZA GIORNATA

Venerdì 31 agosto

ore 20.30 Milan-Roma 2-1

Sabato 1 settembre

ore 18.00 Bologna-Inter 0-3

ore 20.30 Parma-Juventus 1-2

Domenica 2 settembre

ore 18.00 Fiorentina-Udinese 1-0

ore 20.30 Atalanta-Cagliari 0-1

ore 20.30 Chievo-Empoli 0-0

ore 20.30 Lazio-Frosinone 1-0

ore 20.30 Sampdoria-Napoli 3-0

ore 20.30 Sassuolo-Genoa 5-3

ore 20.30 Torino-SPAL 1-0

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 9

Sassuolo 7

SPAL 6

Fiorentina 6

Napoli 6

Atalanta 4

Inter 4

Empoli 4

Roma 4

Udinese 4

Cagliari 4

Torino 4

Sampdoria 3

Milan 3

Genoa 3

Lazio 3

Parma 1

Bologna 1

Frosinone 1

Chievo 1













Foto: Gianfranco Carozza