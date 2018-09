Calcio, Italia-Slovacchia Under 21: programma, orari e tv

La nazionale italiana di calcio Under 21 approfitta della settimana di sosta della Serie A, causa impegni della rappresentativa maggiore in Nations League, per disputare due amichevoli di preparazione verso gli Europei riservati alla categoria giovanile che il Bel Paese ospiterà insieme al San Marino la prossima estate (clicca qui per conoscere i convocati del CT Di Biagio).

Giovedì 6 settembre gli Azzurrini affronteranno la Slovacchia presso la “Mol Arena” di Dunajska Streda. L’ultima volta in cui l’Italia ha affrontato la formazione europea centro-orientale risale al 2014, nel doppio incontro valido per i playoff verso la qualificazione alla rassegna continentale prevista l’anno successivo. In quell’occasione la nazionale di Gigi Di Biagio ottenne un agevole 3-1 tra le mura amiche all’andata, e un pareggio 1-1 nel match di ritorno. La rappresentativa ospitante attualmente è ancora in corsa per staccare un biglietto verso gli Euro2019 con tre partite da disputare, anche se nel proprio girone la Spagna occupa la prima posizione a punteggio pieno, con sei lunghezze di vantaggio e una gara in meno.

Fischio d’inizio di Italia-Slovacchia, amichevole di calcio Under 21, alle ore 18.30. Al momento non è possibile seguire in diretta televisiva l’incontro, vedremo se nei prossimi giorni sarà inserito nel palinsesto Rai. Di seguito il programma completo:

Giovedì 6 settembre

Ore 18.30 Italia U21 – Slovacchia U21, Stadio “Mol Arena” presso Dunajska Streda (Slovacchia)













luca.montanari@oasport.it

Foto: Twitter Nazionale Italiana