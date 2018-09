Fantacalcio 2018-2019: le nuove quotazioni per le aste di riparazione. Il valore dei nuovi acquisti: consigli e possibili scommesse

La Serie A 2018-2019 sta osservando un turno di riposo visto che nel weekend saranno protagoniste le Nazionali con la prima finestra riservata alla Nations League, dunque anche il Fantacalcio rimane in stand-by per questo fine settimana. Situazione perfetta per tutti i magic allenatori che potranno approfittare di questo periodo senza partite per poter ridisegnare la propria squadra in caso di necessità: i risultati delle prime tre giornata, infatti, potrebbero non avere soddisfatto diversi giocatori che saranno così chiamati all’asta di riparazione per poter vendere calciatori che hanno deluso le aspettative e acquistare nuovi uomini per cercare di rinforzare la propria rosa in modo da dare l’assalto al massimo risultato quando si ricomincerà a giocare.

Naturalmente le prestazioni esibite in campo nel corso delle prime tre giornate hanno rivoluzionato le quotazioni dei vari giocatori che possono essere aumentate o diminuite rispetto all’asta iniziale, quella di apertura di inizio agosto con la quale avete costruito le vostre squadre. I magic allenatori dovranno dunque valutare attentamente il rendimento della propria formazione, analizzare accuratamente bonus e malus, tenere in forte considerazione il budget a disposizione e il costo dei vari giocatori in modo da decidere come comportarsi durante l’asta di riparazione e come intervenire per rafforzare ulteriormente la propria squadra.

OASport vi fornisce tutte le quotazioni aggiornate dei vari giocatori per il Fantacalcio 2018-2019, vi propone tutti i punteggi ottenuti dai calciatori nelle prime giornata con tanto di voti abbinati a bonus e malus, vi propone alcuni consigli sugli uomini da acquistare in questa asta di riparazione prima della ripartenza del campionato.

CLICCA QUI PER LE QUOTAZIONI DI FANTAGAZZETTA DOPO LA TERZA GIORNATA

ATALANTA

CONSIGLI OA SPORT: Gomez, Barrow, Rigoni, Ilicic

POSSIBILI SORPRESE: Reca, Mancini

BOLOGNA

CONSIGLI OA SPORT: Falcinelli, Danilo, Dzemaili, Destro

POSSIBILI SORPRESE: Orsolini, Santander

CAGLIARI

CONSIGLI OA SPORT: Pavoletti, Castro, Srna

POSSIBILI SORPRESE: Klavan, Bradaric

CHIEVO

CONSIGLI OA SPORT: Giaccherini, Stepinski, Birsa

POSSIBILI SORPRESE: Barba, Jaroszynski

EMPOLI

CONSIGLI OA SPORT: Krunic, La Gumina, Zajc

POSSIBILI SORPRESE: Caputo, Bennacer

FIORENTINA

CONSIGLI OA SPORT: Chiesa, Simeone, Pjaca

POSSIBILI SORPRESE: Edmilson, Norgaard

FROSINONE

CONSIGLI OA SPORT: Campbell, Ciano

POSSIBILI SORPRESE: Salomon, Zampano

GENOA

CONSIGLI OA SPORT: Piatek, Criscito, Romulo, Marchetti

POSSIBILI SORPRESE: Kouamé, Mazzitelli

INTER

CONSIGLI OA SPORT: Icardi, de Vrij, Nainggolan, Perisic

POSSIBILI SORPRESE: Lautaro Martinez, Keita

JUVENTUS

CONSIGLI OA SPORT: Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Dybala, Bonucci

POSSIBILI SORPRESE: Bernardeschi

LAZIO

CONSIGLI OA SPORT: Milinkovic-Savic, Immobile, Luis Alberto, Acerbi

POSSIBILI SORPRESE: Correa, Durmisi

MILAN

CONSIGLI OA SPORT: Higuain, Donnarumma, Bonaventura, Caldara

POSSIBILI SORPRESE: Bakayoko, Castillejo

NAPOLI

CONSIGLI OA SPORT: Mertens, Insigne, Allan, Zielinski,

POSSIBILI SORPRESE: Milik, Ruiz

PARMA

CONSIGLI OA SPORT: Gervinho, Inglese, Barillà, Grassi

POSSIBILI SORPRESE: Da Cruz, Di Gaudio

ROMA

CONSIGLI OA SPORT: Pastore, Dzeko, El Shaarawy, Florenzi

POSSIBILI SORPRESE: Kluivert, Cristante

SAMPDORIA

CONSIGLI OA SPORT: Quagliarella, Ramirez, Jankto, Linetty

POSSIBILI SORPRESE: Viera, Kownacki

SASSUOLO

CONSIGLI OA SPORT: Boateng, Berardi, Locatelli, Lirola

POSSIBILI SORPRESE: Boga, Sensi

SPAL

CONSIGLI OA SPORT: Antenucci, Kurtic, Lazzari, Cionek

POSSIBILI SORPRESE: Everton Luiz, Viviani

TORINO

CONSIGLI OA SPORT: Belotti, N’Koulou, Soriano, Iago Falque

POSSIBILI SORPRESE: Meité, Ola Aina

UDINESE

CONSIGLI OA SPORT: Lasagna, Fofana, Nuytinck, De Paul

POSSIBILI SORPRESE: Teodorczyk, Machis













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com