LIVE F1, GP Russia 2018 in DIRETTA: prove libere 1. Inizia la rincorsa disperata della Ferrari

Bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. Si inizia a fare sul serio sul tracciato di Sochi, ricavato dal villaggio delle Olimpiadi invernali del 2014, con un primo turno che inizierà a farci capire in maniera migliore quali saranno i rapporti di forza in questo fine settimana. La Ferrari, con Sebastian Vettel, proverà a rispondere a Lewis Hamilton ed alla Mercedes che, dopo la doppietta Spa-Monza, veleggiano con 40 punti di vantaggio in classifica generale.

Per il pilota tedesco siamo ormai agli sgoccioli e, se vorrà mantenere ancora aperte le sue chance di titolo, dovrà assolutamente vincere sulla pista di Sochi o, quantomeno, concludere davanti al suo rivale. Saranno fondamentali, quindi, anche i compagni di scuderia, con Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen chiamati a dare una mano ai loro capitani. Sul fronte Red Bull, invece, la pista russa non sembra propriamente ideale per le caratteristiche della RB14, per cui si annuncia, almeno sulla carta, un ennesimo duello Ferrari-Mercedes.

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia scatterà alle ore 10.00 italiane (le ore 11.00 sulle sponde del Mar Nero) e ci regaleranno 90 indicativi minuti per questo inizio di fine settimana. OASport vi proporrà, come ogni altro appuntamento del Mondiale di Formula Uno, la DIRETTA LIVE scritta della sessione, per non perdervi nemmeno un istante dell’azione sul tracciato di Sochi. La Ferrari prova l’all in, ci riuscirà?













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

10.16 Scende sul tracciato Valtteri Bottas, che inizia con una prova di partenza. Anche Charles Leclerc inizia il suo weekend

10.16 Lewis Hamilton infila i guanti nell’abitacolo. Pochi istanti e sarà in pista?

Relaxed start to our #FP1. Both boys in their cars but no laps yet… We won’t keep them waiting much longer! 😉#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/1Uh2wM5ZpD — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) September 28, 2018

10.15 In pista, con ghiere ovunque, anche Artem Markelov

Artem gets a quick garage fiddle and heads out for another run. Still with aero rakes on. #RSspirit #RussianGP #FP1 pic.twitter.com/Sv3mqIzlJ1 — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) September 28, 2018

10.14 La Mercedes proverà una nuova ala posteriore, praticamente identica a quella che la Ferrari utilizza già da tempo. Per ora la monta Valtteri Bottas

10.13 I big sono ancora ai box, ma sono in macchina e con il casco. Manca poco all’azione vera e propria!

10.12 Di nuovo ai box Hulkenberg. Impressionante la ghiera sulla pancia della sua Renault

10.11 Esordio anche per il padrone di casa, Sergey Sirotkin

10.10 Stoffel Vandoorne chiude il primo giro in 1:40.121, quindi migliora subito in 1:39.057

10.09 Installation lap anche in casa Toro Rosso. La sessione non ha ancora preso ufficialmente il via..

Both Pierre and Brendon return to the garage for the standard installation lap checks #RussianGP 🇷🇺 pic.twitter.com/T7Ma86E2Pm — Toro Rosso (@ToroRosso) September 28, 2018

10.08 Scende in pista anche Stoffel Vandoorne

Stoffel leaves the garage to join @LandoNorris out on track and our FP1 session is 🔛. #RussianGP 🇷🇺 pic.twitter.com/5G2hx3x1Fz — McLaren (@McLarenF1) September 28, 2018

10.07 Senza fretta arriva anche Esteban Ocon al box Force India..

… followed shortly by Esteban! #RussianGP pic.twitter.com/CNJZAPfR6G — Racing Point Force India F1 (@ForceIndiaF1) September 28, 2018

10.06 Di nuovo pronti i piloti Red Bull, in un weekend nel quale partono senza troppi sogni di gloria, la RB14 appare troppo indietro a livello di potenza rispetto a Ferrari e Mercedes in un tracciato simile.

Bulls take to the track 👊 FP1 is underway at the #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/ujBfdDlCyZ — Red Bull Racing (@redbullracing) September 28, 2018

10.05 Renault impegnata su prove aerodinamiche a livello delle pance della propria vettura

10.04 Lando Norris, a sua volta, non completa il giro e torna ai box. Per il giovane inglese si annuncia tanto lavoro in questa FP1

10.03 Ecco le immagini del semaforo verde della sessione odierna

GREEN LIGHT 🚥 We're underway in Sochi 🙌 Follow along with live timing and updates for FP1 >> https://t.co/MddmLh2Nm7 #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/6LjWbryTIk — Formula 1 (@F1) September 28, 2018

10.02 Installation lap per tutti, comunque curiosa la scelta di McLaren, Toro Rosso e Red Bull di schierarsi oltre 10 minuti prima all’uscita della pit lane

10.01 Subito in pista molti piloti. Ci sono anche Nicholas Latifi per la Force India e Artem Markelov in casa Renault. A riposo Sergio Perez e Carlos Sainz

4️⃣ driver changes for FP1 Norris 📸 in for Alonso

Giovinazzi in for Ericsson

Markelov in for Sainz

Latifi in for Perez#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/ugSlBeUd03 — Formula 1 (@F1) September 28, 2018

10.00 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA FP1 DEL GP DI RUSSIA!

9.59 In pista questa mattina il nostro Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo Sauber al posto di Marcus Ericsson e Lando Norris in McLaren al posto di Fernando Alonso.

9.58 Per Sebastian Vettel inizia un weekend decisivo della sua stagione. Con 40 punti da recuperare non potrà che vincere a Sochi, altrimenti il suo sogno iridato svanirà

9.57 Siamo su una pista nella quale, al momento, hanno vinto solo vetture Mercedes. Nel 2014, addirittura, i primi 5 al traguardo erano tutti motorizzati Mercedes!

The inaugural @SochiAutodrom race in 2014 saw @MercedesAMGF1 power the top five cars – a record that's yet to be repeated for an engine manufacturer 👀#RussianGP 🇷🇺 #F1FastFact pic.twitter.com/dqImYJzErU — Formula 1 (@F1) September 27, 2018

9.56 Ecco la situazione meteo di Sochi. Poco sole, ma temperatura verso i 26° (sul Mar Nero sono un’ora avanti rispetto all’Italia).

9.55 Cinque minuti al via della FP1!

9.54 La notizia di questa mattinata arriva dal paddock di Sochi: la Haas ha confermato Magnussen e Grosjean in vista della prossima stagione

NEWS: Haas F1 Team will retain its driver lineup of @RGrosjean and @KevinMagnussen for the 2019 FIA Formula One World Championship. 📰: https://t.co/qZNqMbVV8J pic.twitter.com/cQOIWCv6XR — Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 28, 2018

9.52 Red Bull e Toro Rosso sono già pronte all’uscita della pit lane. Larghissimo anticipo per le quattro vetture, una cosa che si vede davvero raramente!

9.50 Benvenuti a Sochi! Tra 10 minuti scatterà il fine settimana del Gran Premio di Russia, è tempo della prima sessione di prove libere!

FOTOCATTAGNI